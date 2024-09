Óscar Puente destituye al presidente de Adif, Ángel Contreras

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha decidido destituir este viernes al presidente de Adif, Ángel Contreras. Según han justificado las fuentes ministeriales consultadas, esta salida se debe únicamente a la "reestructuración interna de Adif", el organismo responsable de las infraestructuras ferroviarias, y advierten de que ésta no será la única salida en el ente, ya que se están en plena "reorganización para dar un impulso a la gestión del organismo".

Este cese coincide con los problemas acaecidos en el tráfico ferroviario -incluidos los graves retrasos en los trenes de hoy en la alta velocidad en la estación de Sants de Barcelona, así como en las salidas y llegadas a Madrid- y con varias destituciones relacionadas con la auditoría en marcha sobre el 'caso Koldo', aunque desde el Ministerio han insistido en que, en este caso, la destitución de Contreras, "no está directamente relacionada con esto".

Contreras llevaba menos de un año en el cargo, cuando con la llegada de Puente al Ministerio sustituyeron a la anterior presienta, María Luisa Domínguez. Pero la sombra del 'caso Koldo' es muy alargada. El ya expresidente de Adif tuvo que comparecer en el Senado en la comisión de investigación al aparecer como implicado en el informe de la UCO. Ante el juez negó "haber amañado ningún tipo de contrato" para beneficio de la trama. También defendió que su relación con Koldo era personal y se limitaba al "plano social" tras la salida del ex asesor de José Luis Ábalos del Ministerio a finales de 2022.

Puente había advertido que destituiría a cualquier cargo del Ministerio que estuviese implicado en el caso, y todo apunta a que la combinación de sus problemas judiciales, unido a las incidencias que se han producido ese verano en la red ferroviaria, han precipitado su cese. Contreras se une así a la salida del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares; al subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, y al jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, también investigados en el 'caso Koldo'.

El titular de Transportes siempre ha desvinculado los problemas ferroviarios de su gestión y de la del Gobierno, endosando la responsabilidad de lo que está sucediendo a la falta de inversiones tanto en infraestructuras como en material rodante que, a su juicio, ha heredado el Gobierno de los anteriores ejecutivos del PP. En ministro aseguró en su última intervención en el Senado que si las incidencias en el sistema ferroviario han subido es "porque estamos inmersos en una inmensa inversión en la red, no por la falta de mantenimiento". Unos trabajos que, ha advertido, seguirán originando problemas. Se trata, ha dicho, de "incidencias coyunturales con beneficios duraderos", pero también ha añadido que "la falta de inversión en determinados periodos no se suple rápidamente. Si durante seis años no se invierte, es difícil suplirlo con inversiones en otros seis años", ha añadido Puente, que ha destacado que el Gobierno de Sánchez, con más de 7.000 millones de euros, ha duplicado la inversión en ferrocarril respecto a 2018 y la ha llevado a máximos históricos.