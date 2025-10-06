Ouigo mete más presión en el mercado de la alta velocidad con un aumento de su oferta de un 14%

Ouigo incrementa la presión en el ya de por sí competido mercado de la alta velocidad. La compañía gala ha anunciado hoy un aumento de un 14% de su oferta de cara al próximo ejercicio y el lanzamiento para ello de cuatro nuevas frecuencias para enlazar Madrid con Barcelona, Málaga, Murcia y Sevilla.

Con su nuevo servicio, Ouigo ofrecerá a partir del 14 de diciembre 12 circulaciones, seis trenes de ida y seis de vuelta diarios, en la ruta Madrid- Barcelona. Cuatro de ellas tendrán parada en Zaragoza, sumando así una frecuencia adicional también en la capital aragonesa. Esta ampliación de servicios se traduce en un 20% más de trenes y 370.000 plazas anuales suplementarias.

En el trayecto entre Madrid y Murcia, Ouigo ha anunciado una frecuencia diaria adicional a partir del 14 de diciembre, alcanzando las tres idas y vueltas. En total, el número de trenes de la compañía para viajar entre ambas ciudades aumentará en un 50% respecto a este año.

Ouigo seguirá ofreciendo cinco trenes de ida y vuelta entre Madrid y Valencia, uno de los cuales se extiende hasta Segovia y Valladolid; y tres idas y vueltas entre Madrid y Alicante, una de ellas llegando igualmente hasta Segovia y Valladolid. Algunos de estos servicios cuentan con paradas en Segovia, Cuenca, Albacete y Elche.

En su conexión con el sur, Ouigo ofrecerá 370.000 plazas anuales más en la ruta Madrid-Málaga, con tres idas y vueltas diarias. Del mismo modo, ofertará otras 370.000 plazas anuales suplementarias en la ruta Madrid-Sevilla, con cuatro idas y vueltas diarias. Todos los trayectos realizan parada en Córdoba.

La compañía ha detallado que abrirá este jueves a las 10:00h la venta de billetes para viajar entre el 14 de diciembre y el 2 de agosto de 2026 en todas sus rutas desde 9 euros.

La operadora francesa ha transportado a cerca de 20 millones de viajeros desde la liberalización del sector en 2021.

La entrada de competencia ha tenido efectos muy beneficiosos para sus usuarios y ha provocado un descenso medio del 33% (44% contando la inflación) en los precios de los billetes de la alta velocidad entre 2019 y 2024.

No obstante, algunos actores del sector aseguran que esta tendencia a la baja ya se ha comenzado a revertir y que en el corredor Madrid-Barcelona, por ejemplo, los precios ya han comenzado a subir.