Repsol sigue liderando las gasolineras en España, pero Moeve gana terreno

En España había más de 12.600 gasolineras a finales de 2024, marcando un nuevo hito, según datos de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE). El panorama de las estaciones de servicio en nuestro país sigue dominado por las grandes marcas tradicionales, aunque empiezan a producirse cambios significativos. Según el último estudio de Accumin Intelligence, Repsol mantiene su liderazgo con un 21,52% del total de estaciones, recuperando terreno especialmente en comunidades como Andalucía y Murcia. De esta forma, lidera en todo el mapa nacional a excepción de tres comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Top marcas de estaciones de servicio Accumin Intelligence

A Repsol le sigue Moeve -el nuevo nombre de Cepsa desde octubre de 2024-, que ya alcanza un 15,37% y comienza a consolidarse en varias regiones del país como Islas Baleares, Navarra y Ceuta. La tercera posición la ocupa Galp, con un 4,73% de presencia a nivel nacional.

Por su parte, Shell es la gasolinera que predomina en Melilla en base al número de estaciones de servicio, mientras que en Canarias la marca de petróleo que lidera es Disa.

Además de estos gigantes, las estaciones independientes y las marcas low cost están ganando cada vez más importancia en la carretera, obligando a las grandes compañías a replantearse cómo competir y atraer a los conductores.