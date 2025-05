Pablo Ródenas, abogado de derecho sucesorio: "Tus padres te ponen como propietario de la casa y el impuesto es cero"

El impuesto de sucesiones es un tema de conversación controversial que resulta conflictivo para muchos. Mientras que en un lado de la balanza, la legislación contempla este gravamen por su función reguladora, las cuantías resultan ciertamente elevadas en otros casos. Este tramite es progresivo, lo que quiere decir que cuanto mayor es la cantidad que se hereda, mayor tipo impositivo posee. Asimismo es personal y directo pues recae sobre el patrimonio del contribuyente.

Sin embargo, dejando de lado las opiniones de cada uno, este proceso ha de llevarse a cabo siempre y cuando que así lo indique la ley. La falta de la presentación e ingreso en el debido plazo de la tasa a abonar por el Impuesto de Sucesiones puede llegar a constituir un delito fiscal en defraudación. Según lo esclarecido en el Boletín Oficial del Estado, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el artículo 27: "El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso".

Por el contrario, un especialista en derecho sucesorio ha esclarecido una posible vía para que los progenitores no dejen la herencia a sus hijos y así, de esta manera, no tengan que abonar la cantidad correspondiente. Aunque pueda parecer imposible, existe una forma legal con la que se puede llevar a cabo este acto y el abogado Pablo Ródenas ha explicado los puntos importantes en los que se sustenta esta afirmación tan sorprendente para el público general.

El truco del abogado para no pagar el impuesto

El experto en derecho, que es conocido en redes sociales por exponer esta clase de caso anómalos sobre los entresijos del repertorio legislativo ha podido revelar la clave para librarnos de este gravamen. "A nadie le gusta soltar un dineral en impuestos, pero aquí va el bombazo que nadie te cuenta. La clave no es esperar a morir para pagarle tus bienes a tus hijos", asegura Ródenas. El sustento jurídico que aporta para su contestación es la nuda propiedad y el usufructo vitalicio.

"Es así de simple, tus padres te ponen como propietario de la casa en vida, ellos se quedan con el usufructo vitalicio y siguen viviendo ahí como siempre sin que nada cambie. Y cuando fallecen, la casa ya es tuya, automáticamente. El impuesto de sucesión es cero", informa el abogado. Es así como la sencillez también es la clave de todo el asunto y, sobre todo, el no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. "Solo necesitas un notario y salir de esa mentalidad de ya lo arreglarán mis hijos cuando yo no esté", concluye.

Los posibles inconvenientes del caso

No obstante, la nuda propiedad y el usufructo vitalicio conllevan al pago de una serie de cuantías que van en relación al coste del piso, o el domicilio en cuestión. Algo que no hay que pasar por alto a llevar a cabo esta acción para no tener que afrontar males inesperados. Es por eso que, lo más recomendable siempre es contactar con un profesional especializado que te recomiende cuál es la opción más recomendable y con la que más dinero se va a ahorrar. Por lo que, en el tramite final del procedimiento el coste no va a ser cero, pero si puede llegar a ser mucho menor de lo pensado.