Los pagafantas de mi comunidad de vecinos

Imaginemos una clase en un colegio donde hay niños que han suspendido porque no prestan atención y no hacen sus deberes y recibe presiones de los padres, poniendo en riesgo su empleo, de modo que decide que no es aceptable que haya niños con suspensos porque podría afectar a su autoestima y propone una idea brillante: sumar la nota de todos los alumnos y hacer la media para que todos tengan la misma calificación y estén aprobados. Mucho me temo que los alumnos más trabajadores y responsables protestarán.

Ahora imagine que vive en una comunidad de vecinos donde, cada mes, todos pagan sus cuotas religiosamente para cubrir gastos como los del ascensor, limpieza, luz del portal, mantenimiento, jardines, garajes, conserje… Bueno, casi todos porque hay unos cuantos vecinos que, en lugar de pagar, han preferido gastar su dinero en reformas innecesarias, fiestas privadas en la piscina comunitaria y hasta en una estatua de bronce para la entrada del edificio.

Además, esos vecinos, tienen un porcentaje de votos importante y necesario para que el presidente de la comunidad pueda ser reelegido en el cargo, de modo que, sin su apoyo no conseguirá su objetivo. Entonces, en la Junta Anual, ante la elevada deuda que acumulan los vecinos morosos, tiene una idea brillante y disruptiva y propone perdonar dicha deuda haciendo que la comunidad pida un préstamo por toda esa deuda pendiente y así las cuentas quedarían inmaculadas.

El del 1ºB que lleva años ahorrando para arreglar su baño comienza a preguntarse si no hubiera sido mejor dejar de pagar la cuota y esperar a que la comunidad le perdonara su deuda. Mientras tanto, el resto de vecinos responsables, los que han pagado puntualmente todos los meses, ven cómo su dinero no solo mantiene la comunidad en pie, sino que ahora sirve para cubrir los excesos de quienes nunca han pagado nada.

Esta historia de comunidad de vecinos o la del colegio no es una exageración, es exactamente lo que ha hecho el Gobierno de España con la condonación de 83.252 millones de euros en deuda autonómica, de los cuales 18.791 millones van para Andalucía y 17.104 millones van para Cataluña mientras que para otras como Cantabria o La Rioja sólo llegan 809 y 448 millones respectivamente. En el caso de Madrid sólo 8.644 millones, nada que ver con la población, por si hubiese dudas.

Mientras unas comunidades han gestionado bien sus cuentas, otras han gastado sin control. Pero, en lugar de premiar la buena gestión, se premia el despilfarro. Lo que ha sucedido en España es el equivalente a que un presidente de la comunidad perdone la deuda a los morosos con el dinero de los vecinos cumplidores, asegurándose de paso su apoyo en la próxima junta.

Falta saber quién pagará esa deuda, porque evidentemente, el dinero no sale de la chistera de un mago. Al igual que en la comunidad de vecinos, la condonación de la deuda autonómica significa que los contribuyentes serán los que terminen pagando, es decir, asalariados, autónomos y las empresas tendrán que asumir con sus impuestos la factura de la mala gestión ajena.

Las comunidades que han sido más responsables con su dinero quedan en una situación absurda: han hecho esfuerzos para cuadrar sus cuentas, pero ahora ven cómo otros, que no lo hicieron, reciben un rescate.

El mensaje es claro: quien se endeuda sin control, recibe un premio y quien paga a tiempo, se queda con cara de idiota, es el pagafantas. Además, el presidente de la comunidad sonríe satisfecho, pues ha contentado a los morosos, ha consolidado su poder y ha demostrado que, en ese bloque, la buena gestión y la responsabilidad no tienen recompensa. Solo queda preguntarnos: ¿quién será el próximo en dejar de pagar, viendo que al final todo se perdona? ¿Quiénes serán los próximos pagafantas autonómicos?