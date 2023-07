Pago con tarjeta: ¿es obligatorio enseñar el DNI?

El dinero plástico se ha convertido en uno de los métodos de pago favoritos por los españoles. Y es que a día de hoy, es inconcebible pensar que no se puedan hacer las operaciones básicas del día a día utilizando una tarjeta o que no todos los establecimientos dispongan de un datáfono. Tanto es así, que en España hay en circulación 88 millones de tarjetas, casi dos por habitante, lo que pone de manifiesto el afán de la utilización de este dinero plástico.

Este producto financiero emitido por una entidad bancaria está asociado a una cuenta y su función principal es sacar dinero de cajeros automáticos, comprar cualquier bien o servicio en tiendas físicas u online y en definitiva, poder realizar cualquier trámite bancario. A pesar de que esta herramienta se utiliza diariamente por millones de personas, la mayoría suelen pasar por alto numerosos aspectos de la misma como la información que contiene la propia tarjeta o incluso que se debe hacer a la hora de pagar con tarjeta en un establecimiento. Una de las preguntas frecuentes que muchos se hacen es si continúa siendo obligatorio enseñar el DNI al hacer un pago con esta herramienta.

No obstante, desde el Banco de España (BdE) dicen no tener una respuesta clara al respecto, ya que no existe ninguna ley que establezca su obligatoriedad. Y es que esta decisión depende de cada establecimiento comercial, con el objetivo de evitar el fraude y para que no se realicen compras por aquellas personas que no fueran el titular legítimo de esa tarjeta.

"La costumbre de solicitar el DNI proviene de la época en la que las tarjetas no disponían de la tecnología de seguridad que sí incorporan ahora. Entonces, era necesaria la firma en el resguardo impreso por el datáfono y comprobar que el titular de la tarjeta coincidía con la persona que mostraba el carné de identidad", señalan desde el BdE.

Pese a ello, los tiempos han cambiado y la práctica totalidad de las tarjetas que se comercializan ahora disponen de chip y pin, y además, gracias al "contactless"-que permite hacer operaciones sin contacto, tan solo acercando la tarjeta al datáfono- no es necesario el pin para aquellos pagos que superen los 50 euros. De este modo, se pueden llevar a cabo las transacciones de forma más rápida, haciendo que la práctica de solicitar el DNI esté "prácticamente extinguida".

Aunque pedir el DNI no sea común en la mayoría de establecimientos, hay algunos de ellos que siguen manteniendo la costumbre de pedir una identificación, al considerarlo una medida de seguridad extra. En el caso de que el cliente no disponga del DNI, sería posible acreditar la identidad con el pasaporte o con el carné de conducir, por lo que el establecimiento no podría negarse a admitir el pago con tarjeta.

Todos prefieren pagar a toda velocidad y cuánto antes, aunque es conveniente que nos tomemos nuestro tiempo y revisemos bien que el importe introducido en el datáfono es el correcto. Además, desde el Banco de España recuerdan que pedir el DNI "solo aumenta la seguridad de la operación", y que los clientes tendrán derecho a solicitar copia de la transacción.