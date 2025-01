Las pernoctaciones en alojamientos rurales extrahoteleros se disparan un 19% en noviembre

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, tales como apartamentos, campings o albergues, aumentaron un 4,6% en noviembre de 2024 respecto al mismo mes del año anterior, superando los 6,8 millones según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra que corrobora la provechosa situación del turismo en nuestro país durante 2024, un año que los expertos vaticinan será de récord tanto en recaudación como en número de visitantes.

En lo que a las pernoctaciones de noviembre se refiere, destaca que la afluencia del público nacional a este tipo de hospedaje se incrementó en un 8,2%, mientras que las pernoctaciones de no residentes aumentaron en un 2,9%, siendo la estancia media de 4,3 noches por viajero, según el INE. Asimismo, se observa que durante este mes el porcentaje de personas que se hospedó en apartamentos turísticos creció un 3,4% en relación al mes de noviembre de 2023, una cifra que también aumentó en un 3,7% en el caso de los campings y un 18,8% en el turismo rural, donde predominan las pernoctaciones de no residentes, que se incrementaron un 27,7%. Sin embargo, el número de viajeros que hace noche en los albergues tuvo un ligero descenso, concretamente del 1,4%. Con los datos generales en la mano, se observa que durante los primeros once meses de 2024 las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros aumentaron un 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

En los apartamentos, cinco pernoctaciones por viajero

Aunque las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 3,4% en noviembre, las de residentes lo hicieron de forma más acusada con un incremento del 8,8%, mientras que las de foráneos solo crecieron un 2%. Aun así, la estancia media bajó un 6,4% hasta las 5,2 noches por viajero, dato que todavía sigue superando a la media a pesar de su descenso. Además, casi ocho de cada diez pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes, siendo Reino Unido el principal mercado emisor.

El porcentaje de ocupación también aumentó ligeramente en el penúltimo mes del año. Así, en noviembre se reservaron el 33,1% de las plazas ofertadas, un aumento interanual del 6,5%. Durante los fines de semana este dato fue todavía más alto, del 36,6%, aunque el incremento fue menos acusado (5,6%).

El destino preferido para reservar apartamentos turísticos fue Canarias, que reúne más de 2,2 millones de pernoctaciones solo en noviembre, además de tener también la mayor ocupación con el 86,8%. Por zonas turísticas, la isla de Tenerife fue la favorita con más de 753 mil pernoctaciones.

Los alemanes predominan en los campings

En cuanto a los campings, los datos se mantienen a la par tanto en pernoctaciones de residentes como de foráneos, ya que ambos aumentaron sus reservas en más de un 3%, casi un 4% en el caso de estos últimos que, además, realizaron el 65,3% del total de pernoctaciones en este tipo de alojamiento, siendo Alemania el principal mercado emisor.

En general, se reservaron cuatro de cada diez parcelas ofertadas, un campo en el que la Comunidad Valenciana registró más de 612 mil pernoctaciones, un 8% menos, aunque sigue siendo el destino preferido en campings.

El gran incremento del turismo rural

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo ruralse dispararon un 18,8% en noviembre, remarcando la popularidad de este tipo de viajes, muy populares entre los que deciden hacer una escapada de pocos días. En este sentido, el grado de ocupación durante los fines de semana se situó en el 29,5%, aunque el verdadero aumento se vio en las reservas de foráneos, que aumentaron un 27,7% frente al 16,6% de los viajeros residentes.

Castilla y León se convirtió en el destino preferido con más de 137 mil pernoctaciones, aunque Canarias fue la que alcanzó el mayor grado de ocupación (45,9%) y la isla de Mallorca fue la zona turística más deseada, con más de 35 mil pernoctaciones.

Por último, la situación en los albergues es algo más desalentadora. Bajaron tanto las pernoctaciones de residentes (2,4%) como las de no residentes (0,6%), además la ocupación también bajó en un 5,1%.