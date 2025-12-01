El PIB turístico de Marruecos creció un 38,4 % el año pasado

El Producto Interior Bruto (PIB) del turismo registró un aumento del 38,4 % en 2024 con respecto a 2019. De este modo, su contribución al PIB nacional se fortaleció, pasando del 6,8 % al 7,3 %, según los resultados de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) publicados por la Alta Comisión de Planificación (HCP),

Se basa en una recuperación del gasto turístico interno que se debe principalmente a la expansión del turismo receptor, así como a la mejora del gasto relacionado con el turismo interno y emisor. El consumo turístico receptor, que incluye a los turistas no residentes (extranjeros y marroquíes residentes en el extranjero), aumentó un 46,8%.

El consumo turístico interno y emisor, que abarca tanto a los residentes que viajan a Marruecos fuera de su entorno habitual como a los que viajan al extranjero (gastos en Marruecos), aumentó un 34,6%. En este contexto, el turismo receptor ha fortalecido su participación en el consumo interno, representando el 67,9% en 2024, frente al 65,9% de 2019. La participación del turismo interno y emisor, por su parte, se situó en el 32,1%, frente al 34,1% anterior.

El HCP también indica que la producción del sector turístico ha experimentado un aumento significativo del 42,3%. Supone un aumento del 46% de los impuestos netos sobre los productos turísticos.

El valor añadido del turismo representa ahora el 6,8% de la economía nacional, mientras que el valor añadido del turismo como porcentaje del PIB ha aumentado del 5,7% al 6%.