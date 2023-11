¿Se puede cancelar un depósito antes de plazo?

El dinero tiene un precio y este no ha parado de encarecerse en el último año, encadenando diez subidas consecutivas y situándose en el 4,5%. No obstante, el Banco Central Europeo (BCE) parece haber parado la batalla para doblegar la inflación, ya que ha congelado los tipos de interés en el 4,5%. Aunque el elevado precio del dinero es una mala noticia para aquellos que tienen un crédito con una entidad financiera, los ahorradores están de suerte, ya que la rentabilidad de los depósitos ha aumentado. Por tanto, no es de extrañar que a muchos les resulten más atractivas las ofertas de depósitos a plazo con rentabilidades más altas antes que mantener los ahorros en una cuenta a la vista. Pero, en el caso de necesitar ese dinero, ¿se puede cancelar el depósito y recuperarlo antes de la fecha de vencimiento?

"Esto dependerá de las condiciones del producto que hayas contratado. Algunos permiten la retirada antes del vencimiento pactado y otros, no. Los plazos pueden variar desde algunos meses hasta varios años, por ello es importante sopesar tus necesidades de liquidez y leer detalladamente el contrato antes de firmarlo", asevera el Banco de España (BdE).

Aunque algunos depósitos permitan la cancelación del depósito, en estos casos los bancos suelen cobrar una penalización o comisión que aparece reflejada en el contrato firmado con la entidad. No obstante, la comisión no puede ser superior a los intereses brutos que se hayan devengado desde el inicio del depósito hasta la fecha que se ha decidido cancelarlo. Además, esta limitación no afecta a la obligación de la entidad de practicar la retención fiscal prevista en la normativa fiscal, por lo que, puede ocurrir que tras la cancelación anticipada del depósito el cliente bancario obtenga un importe inferior a la cantidad depositada inicialmente.

Por todo ello, antes de contratar un depósito no solo se deberá comprobar la remuneración, sino también las condiciones para saber la posibilidad de cancelación previa y sus correspondientes penalizaciones. En esta línea, desde el comparador online Kelisto explican una serie de cuestiones que deben tenerse en cuenta para escoger el mejor depósito a plazo fijo:

- Rentabilidad y liquidación de intereses : elemento principal para encontrar los mejores depósitos a plazo fijo, ya que permitirá saber el interés que se recibirá por los ahorros.

- Plazo del depósito : es el tiempo durante el que una persona se compromete con el banco a tener el dinero invertido, que puede ir desde un mes hasta superar los diez años.

- Cancelación anticipada y penalizaciones : los bancos suelen permitir retirar el dinero antes de tiempo, cobrando una penalización por ello. Estas penalizaciones deben analizarse, ya que no todas son iguales, y esto será determinante para elegir el banco donde se quiere contratar un depósito a plazo fijo. Y es que, no se perderá lo mismo con aquellos productos que castigan sin pagar intereses, que con aquellos que lo hacen reduciendo el interés que se recibirá.

- Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) : este es un organismo que vela por la seguridad de los ahorros de los clientes de los bancos para cubrir el dinero en el caso de que alguno de estos quiebre. Los bancos que operan en España están adscritos al FGD español y en cada país de la Unión Europea tienen su propio organismo, que garantizan 100.000 euros por entidad y titular.

- Vinculación exigida : la mayoría de bancos solo pedirán abrir una cuenta al contratar un depósito a plazo fijo, sin cobrar ninguna comisión por ello.