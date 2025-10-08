¿Puede mi empresa pagarme el sueldo en efectivo? Esto es lo que dice la ley

A la hora de hablar de relaciones laborales, la normativa exige que los trámites burocráticos se respeten con rigor, porque no basta con cumplir los derechos del trabajador recogidos en el Estatuto de los Trabajadores ni con defender los intereses de la empresa. Las órdenes administrativas, los registros oficiales y las obligaciones fiscales actúan como reglas del juego que dan seguridad al sistema. Si alguna de esas piezas falla, se socava la confianza en el modelo laboral y se abren grietas donde surgen irregularidades. Un cumplimiento estricto no es una carga estrictamente formal, sino parte del deber de justicia que debe regir la vida empresarial y laboral en un Estado de derecho.

En este marco, cabe recordar que desde la constitución normativa europea hasta las leyes nacionales y los reglamentos autonómicos configuran un entramado que obliga a las entidades y a los trabajadores a ceñirse a plazos, formatos, registros digitales u oficiales, comprobaciones y controles. Las infracciones administrativas, sanciones tributarias o pérdidas de derechos emergen precisamente cuando alguien elude esos pasos intermedios que nadie ve pero todos deberían respetar. Por eso, más allá del contrato, el salario o la jornada, exige lealtad institucional realizar los trámites con la transparencia que el sistema demanda.

¿Puede mi empresa pagarme la nómina en efectivo?

La legislación española contempla la posibilidad de que el salario se abone en moneda de curso legal, lo que incluye el efectivo, siempre que no exista una cláusula en el contrato o en el convenio colectivo que establezca otro medio de pago como obligatorio. Esta opción, sin embargo, está cada vez más limitada por el marco normativo que regula los flujos económicos y la lucha contra el fraude. El pago en metálico, aunque permitido, se enfrenta a condiciones más estrictas que buscan garantizar la trazabilidad del dinero y evitar prácticas irregulares. En este contexto, muchas empresas optan directamente por el ingreso bancario como vía más segura y transparente.

Una de esas medidas es la introducción de un tope legal para los pagos en efectivo cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. Desde la entrada en vigor de la normativa vigente, esa cantidad no puede superar los 1.000 euros. Esto viene recogido en la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Por lo que, si la nómina mensual de un trabajador excede esa cifra, la empresa no puede abonarla íntegramente en metálico sin incumplir la ley. La intención de esta limitación es reducir la economía sumergida y reforzar el control sobre los movimientos de dinero.

Los procedimientos a seguir para efectuar el pago

Para que un pago en efectivo del salario se considere válido, debe cumplir con una serie de condiciones. La principal es que el trabajador firme un recibo donde conste la cantidad exacta percibida, con fecha y desglose de conceptos. Este documento sirve como comprobante ante cualquier inspección o requerimiento administrativo. Además, tanto la empresa como el empleado deben conservar este justificante durante un tiempo determinado, en previsión de posibles revisiones por parte de la administración pública.

También es importante que el pago se realice de forma individualizada, en el lugar y momento acordados para el abono del salario. No pueden hacerse entregas informales ni sin documentación que respalde el proceso. En caso de que el salario se fraccione entre parte en efectivo y parte por transferencia, ambas operaciones deben quedar reflejadas en la nómina oficial, para no incurrir en irregularidades ni dar pie a sospechas de fraude.

Por ende, aunque la ley no prohíbe expresamente el pago del salario en efectivo, la práctica está muy condicionada por los límites legales, la necesidad de justificación documental y las restricciones establecidas por razones fiscales. Las empresas que opten por esta vía deben ser especialmente rigurosas con los procedimientos, ya que cualquier error podría acarrear sanciones. Así, el pago en metálico es posible, pero dentro de un marco legal muy definido que busca proteger tanto al trabajador como al sistema tributario.