¿Puedo cambiar la ropa sin el tique de compra?

Las rebajas de enero, las de verano, el Black Friday o el Cyber Monday, son fechas marcadas en rojo para muchos consumidores en nuestro país, ya que estos aprovechan los numerosos descuentos que predominan en los comercios para ahorrarse dinero a la hora de adquirir sus productos favoritos. No obstante, en la sociedad actual, el consumismo se ha convertido en norma, independientemente de la época del año.

Comprar de manera compulsiva conlleva sus riegos, ya que puede que el consumidor que se llevó consigo ese pantalón o camiseta que aparentemente le gustaba, ya no le encaje tanto y quiera devolver la prenda. Pero, ¿qué ocurre si se quiere cambiar la ropa sin el tique de compra? ¿Es posible hacerlo?

La normativa de garantías establece que, en caso de un supuesto de "no conformidad", el cliente tiene derecho a pedir la sustitución de la prenda o la devolución del dinero. Sin embargo, si el producto está en perfecto estado, este solo podrá cambiarse si la política del establecimiento así lo contempla.

"Para hacer valer la garantía o promover la devolución del producto, debemos disponer del justificante de compra que la acredite pues, en otro caso, el establecimiento no estaría obligado a admitir el producto de nuevo", explica la abogada de Legálitas, Henar Hernández. El justificante no tiene que ser una factura, sino que será suficiente contar con una factura simplificada si es una compra realizada al por menor, por un consumidor y cuya cuantía no supere los 3.000 euros.

Si el tique se ha extraviado, y se realizó la compra mediante tarjeta bancaria, los establecimientos podrían admitir el cargo del banco como justificante de pago. En el caso de que la compra se haya realizado con una tarjeta cliente, la localización de la venta será más fácil, dado que esta estaría registrada en la base de datos del vendedor.

El derecho de desistimiento no será aplicable a las prendas de ropa personalizadas; los artículos en los que el embalaje original haya sido quitado o roto; o aquella ropa interior o de baño que no lleven el precinto sanitario, según establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

¿Qué ocurre si el producto está defectuoso?

Un producto defectuoso es aquel que no cumple con la seguridad esperada en el momento de su uso o consumo. Hernández asegura que "en caso de haber comprado un producto defectuoso o que no funciona correctamente, el vendedor debe repararlo, cambiarlo o incluso hacer el reembolso del importe si las otras dos opciones no fueran viables". La reparación o sustitución no supondrá ningún coste adicional para el consumidor, siempre y cuando esté en periodo de garantía.

Si el bien o servicio fue adquirido vía Internet, el consumidor podrá devolver el pedido en un plazo de 14 días sin que sea necesario justificar la devolución.