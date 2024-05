¿Puedo evitar el overbooking?

El avión es el medio de transporte que muchas personas eligen para llegar en apenas unas horas a su destino soñado, desconectando así de la rutina del día a día. No obstante, aquellos que optan por desplazarse por aire, en ocasiones, deben hacer frente a algún que otro contratiempo como retrasos en los vuelos, pérdidas de equipaje o incluso el temido overbooking. En este sentido, tan solo en 2024, en el portal de reclamaciones reclamador.es ya se han recibido casi 500 quejas por overbooking.

El overbooking es una de las situaciones que puede ocurrir en un aeropuerto y que puede hacer que el viajero se quede en tierra sin su viaje soñado. Esta es una práctica comercial legal permitida en la Unión Europea y regulada por el Reglamento (CE) 261/2004 y que consiste en la sobreventa de plazas disponibles en el avión. Las aerolíneas detectan que existe una mínima parte de los viajeros que no se presentan en el embarque o que cancelan sus vuelos, y emiten un número de billetes ligeramente superior al de los asientos disponibles para maximizar la ocupación de sus vuelos. No obstante, no siempre aciertan con sus previsiones, por lo que si todos los pasajeros llegan al avión, dicha sobreventa acarrea la denegación del embarque a algunos de ellos.

Ante este escenario, son muchos los viajeros los que se preguntan si pueden evitar esta práctica legal. "La respuesta es que existen algunos trucos o acciones que pueden reducir las posibilidades de sufrir una denegación de embarque, pero nadie está libre de ser uno de los afectados y quedarse sin poder embarcar por una sobreventa de asientos", explican desde el portal de reclamaciones.

Utilizar el check-in online

Realizar el check-in online antes del vuelo permite al viajero confirmar su asistencia y garantizar su asiento con anticipación, lo que reduce el riesgo de ser afectado por la sobreventa de billetes.

Facturar con antelación

En estos casos, las aerolíneas suelen dar prioridad de embarque a aquellos que hayan facturado su maleta los primeros. Entonces, si se acude con tiempo a los mostradores de la compañía aérea, esto puede ayudar a los viajeros a no quedarse en tierra, aunque no les garantiza volar.

Elegir vuelos con menos demanda

Los viajeros pueden optar por elegir horarios menos cómodos –en las primeras o últimas horas del día– para esquivar esta práctica legal. Y es que si se vuela de madrugada, es posible que haya menos gente que quiera ese vuelo y, por tanto, no se produzca una sobreventa de billetes. "Igual pasa con determinados días, por ejemplo, hay más personas que quieren volar en fin de semana y, estos vuelos, pueden ser más propensos a sufrir overbooking", explica el portal de reclamaciones.

Tener asiento asignado

Tener un asiento asignado no evita que los viajeros sufran un overbooking, sin embargo, si que existen mayores posibilidades de embarcar si la aerolínea ha sobrevendido los asientos disponibles en el avión.