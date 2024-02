Reclamaciones aéreas: estas son las tres cosas que desconoce

Muchos son los que eligen el avión para llegar a aquel destino soñado en apenas unas horas, sin embargo, aquellos que deciden desplazarse por el aire suelen tener que hacer frente a algún que otro inconveniente como retrasos, huelgas o incluso pérdidas de equipaje. Ante estos problemas, que suceden con más frecuencia de la deseada, a lo largo de 2023 casi 40.000 personas reclamaron a 184 compañías aéreas, sobre todo a raíz de las cancelaciones de vuelos. Pero, ¿cuáles son los derechos del pasajero? Desde el portal de reclamaciones reclamador.es explican tres cosas que pueden ser desconocidas sobre cómo enfrentar un problema en un viaje en avión.

Compensación económica por retrasos y cancelaciones

El Reglamento (CE) 261/2004 de la Unión Europea establece que los pasajeros tienen derecho a una compensación en el caso de que el vuelo se retrase más de tres horas o sea cancelado sin previo aviso. No obstante, esta compensación puede variar en función de la desistencia del vuelo, así como el tiempo de espera, llegando a alcanzar hasta los 600 euros por pasajero:



250 euros por pasajero en el caso de vuelos inferiores a 1.500 kilómetros.

400 euros por pasajero en el caso de vuelos comprendidos entre 1.500 y 3.500 kilómetros.

600 euros por pasajero en el caso de vuelos de más de 3.500 kilómetros.

El overbooking es una práctica comercial legal

Además, en función del incidente que sufra un pasajero, este también tendrá. En el caso de que la cancelación del vuelo suponga unos gastos extra para el pasajero en cuestión, como contratar una noche de hotel, este también podrá reclamar.

El overbooking es una práctica comercial legal permitida en la Unión Europea y regulada por el Reglamento (CE) 261/2004. Esto se debe a que las aerolíneas detectan que existe una mínima parte de los viajeros que no se presentan en el embarque o que cancelan sus vuelos, y emiten un número de billetes ligeramente superior al de los asientos disponibles. No obstante, no siempre aciertan con sus previsiones, por lo que dicha sobreventa conocida como overbooking acarrea la denegación del embarque a algunos pasajeros.

Esta denegación puede ser una situación frustrante para los viajeros, no obstante, esto también conlleva una serie de derechos. "Si te han denegado el embarque en contra de tu voluntad y no has aceptado un acuerdo voluntario, tienes derecho a una compensación económica, además de reembolsos o reubicaciones alternativas", explican desde el portal de reclamaciones.

Plazo de reclamación: de dos a cinco años ante una cancelación o retraso de vuelo

Los pasajeros deben saber que existe un plazo para presentar reclamaciones por problemas con vuelos. Según la normativa que se aplique al vuelo y la incidencia –Reglamento 261 o Convenio de Montreal–, el plazo para realizar tu reclamación a una aerolínea es de entre dos y cinco años. Por tanto, si una persona se acaba de dar cuenta de que puede reclamar el retraso de un vuelo de hace un par de veranos, tan solo tendrá que recopilar una documentación básica e iniciar su reclamación.