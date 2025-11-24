Pymes y autónomos ahora pueden vender online sin tener página web con esta solución de BBVA

Imagina poder vender tus productos por diferentes vías online y recibir pagos al instante sin tener una página web. Ahora es posible. BBVA ha lanzado una solución para que pymes, autónomos, profesionales y ONG puedan vender directamente de forma online desde redes sociales, WhatsApp o correo electrónico pero sin necesidad de tener una página web, según ha anunciado en un comunicado.

La solución, denominada Social Pay e integrada en el TPV Virtual de BBVA, permite crear enlaces o códigos QR personalizados de productos o servicios, que los clientes pueden compartir fácilmente en sus canales digitales y empezar a vender de forma inmediata.

Los comercios pueden crear su propio perfil con logo, nombre comercial y datos de contacto, añadir sus productos o servicios, con imagen, descripción, precio y unidades disponibles, y generar automáticamente enlaces de pago o códigos QR. Estos pueden compartirse en redes sociales, catálogos digitales o incluso en material impreso.

Además, la gestión integral se realiza desde el Portal Social Pay, una herramienta que permite administrar pedidos, cobros y devoluciones desde un único entorno. Desde este panel, el usuario puede controlar el stock, activar promociones con fecha de caducidad, personalizar páginas de producto y configurar importes fijos, abiertos o rangos de donación, adaptándose a diferentes tipos de negocio o iniciativas solidarias.

"La propuesta de BBVA destaca por su facilidad de uso, seguridad y alcance multicanal. Al integrarse con el TPV Virtual BBVA, todas las transacciones se realizan bajo los más altos estándares de seguridad. No requiere conocimientos técnicos ni desarrollos web, lo que facilita la digitalización de las ventas o donaciones a cualquier negocio, desde una pequeña tienda local hasta una ONG", señala la entidad en un comunicado.

"Con Social Pay, queremos ayudar a los pequeños comercios y profesionales a aprovechar el potencial de las redes sociales para llegar a nuevos clientes y vender de una forma sencilla y segura", ha señalado el director de Soluciones de Adquirencia para Comercios de BBVA España, Antonio Macías.