La que fuera icónica sede de Ciudadanos resucita de la mano de Sinergia FP

Sinergia FP, nueva institución educativa que tiene por objetivo (re) evolucionar la formación profesional "privada" en España (La empresa en el aula) ha instalado su campus en la antigua sede de Ciudadanos en Madrid, en el icónico edificio de Alcalá, 253. Más de 3.100 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, más planta baja y entreplanta, almacenes y plazas de aparcamiento.

Sinergia FP ha remodelado el edificio con aulas, laboratorios, salas de reuniones de cara a impartir sus grados superiores: Anatomía Patológica, Administración y Finanzas, Comercio Internacional, Marketing y Venta. Además, en el exterior del edificio, la institución ha montado la pantalla de televisión exterior más grande de Madrid, con 86 metros cuadrados.

Respaldada por Grupo IAC, líder en Formación Profesional en Chile, Sinergia FP nace con el propósito de liderar un modelo innovador que integra prácticas, proyectos reales y colaboración con compañías líderes para impulsar la empleabilidad del alumnado. De hecho, Fermín Albadalejo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), es uno de los líderes del proyecto.

Otro de los pilares del proyecto es su compromiso social. Sinergia FP impulsa un programa de “inmigración digna”, enfocado en formar talento en origen en países de Hispanoamérica y facilitar su inserción laboral en España. Los estudiantes puedan formarse de forma híbrida (primer año online y segundo presencial en España) o completamente a distancia, ayudando a cubrir la creciente demanda de mano de obra cualificada en sectores estratégicos.

En este contexto, la Comunidad de Madrid juega un papel clave como región pionera en el impulso de la FP, con un sistema de becas que apoya tanto a centros públicos como privados.