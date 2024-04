¿Qué es la retribución flexible? Las 20 claves que explican esta modalidad salarial

La situación salarial en España no es buena. Nuestro país ocupa el puesto decimoquinto entre los países de la eurozona en cuanto a retribuciones, con un salario medio por hora de 18,2 euros, por debajo de la media. Ante esta situación, surgen alternativas por parte de las empresas para conseguir una mayor satisfacción de su plantilla. Es el caso de la retribución flexible, una modalidad salarial que consiste en designar parte del salario bruto, con un máximo establecido en el 30% del total anual del trabajador, con el objetivo de adquirir productos o servicios exentos de impuestos. De hecho, son los empleados los que eligen estos productos en base a sus necesidades.

Esta solución está siendo un recurso cada vez más recurrente para las empresas, las cuales se están sumando a dicha práctica con el fin de permitir la simplificación y personalización del salariode sus empleados, de manera que se pueda aumentar su satisfacción y poder adquisitivo, a la vez que se simplifica la gestión, optimizando tiempo y procesos a las empresas.

En este caso, a través del sistema de retribución flexible, la última palabra respecto a la nueva distribución de la parte salarial que se encuentra incluida en dicho plan recae sobre el empleado. O dicho de otro modo, los trabajadores pueden elegir el tipo de compensación que mejor se adapte a sus necesidades. Así pueden elegir desde guarderías, comidas y transporte, hasta seguros médicos y servicios de desarrollo personal. Por ello, con este sistema, los empleados consiguen un mayor control sobre su sistema de compensación laboral e incrementan su poder adquisitivo, puesto que esa cuantía está exenta de IRPF.

Aun así, con el objetivo de solucionar algunas dudas que hay sobre estos beneficios empresariales, mostramos a continuación una guía con 20 de las cuestiones más recurrentes acerca de la retribución flexible, en base a un estudio realizado por la plataforma Coverflex.

- ¿Si la empresa ofrece la retribución flexible, es obligatorio acogerse? No, en ningún caso es obligatorio, siempre es una opción para el empleado.

- ¿Cómo recibe el empleado ese dinero destinado a retribución flexible? ¿Lo hace por medio de la nómina o directamente al proveedor del servicio? Puede ser en forma de cheque físico, con una tarjeta con saldo o mediante una transferencia bancaria directamente al proveedor del servicio.

- ¿Hay que declarar alguna cantidad en la declaración de la Renta? No, sólo se declararán las cantidades que excedan del límite exento por ley, las cuales tributarán comoretribución en especie.

- ¿Cuánto se puede ahorrar de media al adherirse a la retribución flexible? Varía según el caso, pero en todos ellos supondría un ahorro notable, además de un aumento del poder adquisitivo.

- ¿Se puede extender la retribución flexible a la familia? ¿Se puede beneficiar el cónyuge y los hijos del seguro de salud, por ejemplo? El seguro de salud es el único supuesto en el que la retribución flexible es extensible a otros miembros familiares. El límite exento de IRPF es de 500 euros anuales por miembro familiar incluido en la póliza.

- En cuanto a los planes de formación, ¿se debe optar por una actividad relacionada con el desempeño del trabajo que se realiza o puede ser cualquier formación, incluida idiomas? Sí, deben estar relacionados con el desempeño del trabajo, si bien en el caso concreto de los idiomas, normalmente se encuentran dentro de este supuesto.

- Si se tiene hijos en guarderías, ¿podría beneficiarse de la retribución flexible en cualquier escuela infantil de primer ciclo o se trata de una red cerrada de guarderías que la empresa ofrece? Consiste en una red cerrada con las que el proveedor del servicio de retribución flexible tiene establecido un acuerdo.

- Respecto al transporte, ¿se considera retribución flexible la gasolina del coche para llegar al trabajo? El coche no es un servicio público, por lo que no entraría en este supuesto, al igual que no entraría el taxi, al no considerarse un transporte público colectivo. Uber, Cabify y otras opciones se consideran privadas.

- ¿Qué tipo de seguro de salud se incluye en la retribución flexible y con qué coberturas? Depende del acuerdo que tengan las aseguradoras con cada proveedor del servicio de retribución flexible. Por lo general, las pólizas de seguros de salud a través de la empresa poseen condiciones más ventajosas que las contratadas de forma particular.

- ¿Se verá reducida la aportación al plan de pensiones? No, dado que lo único que se produce es una exención para el cálculo de la base imponible del IRPF, pero en ningún caso una minoración de la base de cotización a la Seguridad Social, que es la que se usa para el cálculo de las prestaciones a la Seguridad Social, y por ende, de la jubilación.

- Dudas sobre la rentabilidad que se le pueda sacar. ¿Qué ocurre con los gastos que no son fijos, como por ejemplo las comidas en restaurantes? Si no se gasta el importe acordado, ¿se perderá ese dinero? Está prohibida la acumulación de cuantías, pero en caso de que no se utilice todo el saldo en un mes, la ley establece que queda a discreción del empleado la acumulación de estos importes y las empresas no están obligadas a controlarlo.

- Como empresa que quiere ofrecer retribución flexible a sus empleados, ¿qué diferencia hay con los beneficios sociales? El beneficio social se ofrece como complemento al salario, es decir, la cantidad disfrutada en un beneficio social no reducirá la percepción salarial, mientras que en la retribución flexible, la cantidad acordada será descontada del salario.

- ¿Existe algún beneficio fiscal para aquellas empresas que ofrecen a sus empleados retribución flexible? Actualmente no existe ningún tipo de ventaja fiscal para las empresas que lo ofrecen, aunque los gastos en retribución flexible siguen siendo deducibles en el Impuesto de Sociedades.

- ¿Qué ventajas hay para la empresa? Se logra reducir su operativa, pues todo se gestiona desde una misma plataforma, lo que conlleva menos tiempo invertido en papeleo y trabajo manual, al tiempo que logran una menor rotación, gracias al engagement de sus empleados. Aumenta la felicidad de los empleados, así como el vínculo con la empresa, además de reducir la rotación de personal y el absentismo.

- ¿Existe algún tipo de inspección ante un mal uso de la retribución flexible? ¿Hasta qué punto debo justificarlo? Hay inspecciones como en cualquier aspecto de las relaciones laborales. Los proveedores del servicio cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con la regulación.

- ¿Hay algún requisito previo para contratar un plan de retribución flexible para mi empresa? El empleado debe firmar un contrato de novación aceptando que la empresa le ofrece un plan de retribución flexible. Por su parte, la empresa puede contratar un plan de retribución flexible en cualquier momento del año.

- ¿Cuáles son los importe máximos mensuales/anuales en cada tipo de retribución flexible? Para las comidas, hasta 11 euros por día laborable, es decir, 220 euros al mes, 2.420 euros al año. Para el transporte, hasta 136,36 euros por mes, 1.500 euros al año. Las guarderías y el desarrollo profesional no tienen límite, mientras que el seguro de salud son 42 euros al mes y 500 euros al año por miembro.

- ¿Dónde está el límite de la retribución flexible? Las retribuciones flexibles no pueden superar el 30% de la retribución total que perciba el trabajador.

- ¿Hay que descontar en este límite lo que perciben los empleadoscomo retribución en especie? Sí, por ejemplo, en el caso de la aportación al plan de pensiones, valoración en especie de préstamos, tarjeta de restaurante, entre otros.

- La retribución flexible, ¿funciona igual en toda España? No, al tratarse de un beneficio fiscal y tener alguna comunidad autónoma su propia legislación fiscal (País Vasco y Navarra), determinados servicios no tienen beneficios fiscales en estos territorios y, por tanto, no podrán ser disfrutados.