¿Quieres sacar dinero de cualquier cajero sin comisión? Estas 6 tarjetas te permiten hacerlo

Los cajeros nos permiten realizar ciertas operaciones de forma automática mediante el uso de una tarjeta, de una libreta de ahorros o incluso el teléfono móvil. No obstante, estos llevan años en "peligro de extinción", al igual que las sucursales bancarias, ya que se han ido reduciendo significativamente. El número de oficinas bancarias alcanzó su máximo histórico en 2008 con 45.662, y, desde entonces, estas comenzaron su caída libre, haciendo que muchas de ellas echaran el cierre. Las principales entidades han continuado cerrando oficinas para adaptarse al nuevo entorno y a los hábitos de sus clientes. En este sentido, en los últimos seis años, Banco Santander ha reducido su red de sucursales un 54%, Sabadell un 37%, BBVA un 34% y CaixaBank un 24%.

Ante este escenario, cada vez son más los bancos que tienen un menor número de oficinas bancarias o incluso entidades que no cuentan siquiera con cajeros propios, por lo que a muchas personas no les queda más remedio que acudir a uno que no sea de su entidad para sacar dinero, pagar recibos o ingresar cheques, entre otras operaciones. "Debes tener en cuenta que el uso de los cajeros puede estar sujeto al pago de comisiones bancarias que varían dependiendo de si la entidad propietaria del cajero es tu banco (es decir, el que emite la tarjeta) u otro banco", señala el Banco de España (BdE). No obstante, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) comparten seis cuentas –asociadas a una tarjeta de débito– que permiten a sus clientes sacar dinero de cualquier cajero de España de forma gratuita. Algunas de ellas tienen ciertas limitaciones, como realizar un número máximo de extracciones gratuitas al mes o por un importe máximo.

Todas estas tarjetas están emitidas por entidades online, por lo que su contratación debe realizarse de forma digital. La tarjeta virtual será gratuita, sin embargo, el envío de la física puede tener un coste que varía entre los seis y diez euros. "Se trata de N26 (Cuenta estándar), Evo Banco (Cuenta Inteligente), MyInvestor (Cuenta Remunerada), Revolut (Cuenta estándar), Self Bank (Cuenta Self) y Wise (Cuenta Wise)", explica la OCU.

Las tarjetas de N26, MyInvestor y Revolut tampoco aplican comisiones al cambiar de divisa en compras fuera de la zona euro; al contrario que la mayoría de tarjetas tradicionales que cobran hasta el 3% del importe de la operación.

"Este tipo de tarjetas son una alternativa muy interesante como segunda tarjeta para evitar el pago de comisiones; o incluso como primera tarjeta siempre y cuando las condiciones de la cuenta asociada sean interesantes y el usuario se maneje bien por Internet", sentencian.