Estas son las comisiones que podrán cobrarle por retirar efectivo en el extranjero

El verano ha llegado, y con este, las ansiadas vacaciones están ya a la vuelta de la esquina. Viajar es la norma en esta época del año, puesto quenueve de cada diez españoles aseguran que se tomarán un merecido descanso durante la temporada estival. Aunque algunos de ellos apostarán por recorrer y conocer más a fondo el territorio nacional; otros muchos decidirán cruzar fronteras, viajando al extranjero y descubriendo nuevos países.

Cuando se está organizando un viaje al extranjero, no es de extrañar que afloren numerosas dudas sobre cuál es la mejor forma de pagar en el destino en el que se van a pasar unos días de vacaciones: ¿es mejor comprar moneda extranjera o pagar con tarjeta? ¿El cambio se debe hacer antes o en destino? ¿Nos cobrarán comisiones en los cajeros automáticos del país que vamos a a visitar?

Las comisiones bancarias son libres y los bancos "podrán cobrar lo que libremente decidan", salvo en aquellos casos en los que el importe esté limitado por una norma, tal y como explican desde el Banco de España (BdE). Además, señalan que estas son las cantidades que las entidades le adeudan al cliente "como contraprestación a los servicios que prestan".

En este sentido, el organismo bancario señala que es "muy posible" que a una persona le cobren comisiones por utilizar un cajero automático en el extranjero; aunque estas serán diferentes a las que le podrían cobrar si retira efectivo en nuestro país.

En España, la entidad propietaria del cajero podrá cobrar comisiones al banco de la persona interesada en retirar efectivo, por lo que este último podrá hacer que su cliente las asuma total o parcialmente. En tal caso, al sacar dinero, aparecerá en la pantalla del cajero esta información y la persona podrá aceptar la operación o rechazarla, buscando un cajero donde este servicio no conlleve ningún coste.

No obstante, al viajar fuera de España, no están tan claras la comisiones que cobrará el banco por la retirada de efectivo. "Dependerá, por ejemplo, de si viajas a la zona euro o a un tercer país, y, por tanto, habrá que considerar además el tipo de cambio, o de si utilizas tarjeta de débito, de crédito, etc.", asevera el BdE. Por ello, desde esta institución financiera comparten algunos ejemplos de las comisiones que le pueden cobrar a una persona por sacar dinero en el extranjero con una tarjeta emitida en España: