Ranking de mejores países para tener una segunda vivienda: la posición de España sorprende

Según una encuesta realizada por una empresa internacional compra y alquiler de viviendas, Property Finder, analizó en qué países del mundo merece más la pena comprar una segunda vivienda

Tener un rinconcito propio donde escapar, especialmente en verano cuando mas días vacacionales se suelen tener, para disfrutar del tiempo libre. Además, mucha gente usa su casa de vacaciones para sacarse un dinero extra cuando no la utiliza.

Estas son las cinco opciones que más eligen

En el Top 5: Estados Unidos

Cierra el top 5 con una puntuación de 64,4/100. Aunque no es el país más económico, sí destaca por la variedad de opciones y por la relación calidad-precio fuera de las grandes ciudades. Para quienes buscan espacio, naturaleza y un mercado inmobiliario amplio, es una alternativa muy atractiva.

Top 4: Emiratos Árabes

Los EAU sorprenden en el cuarto puesto. Su buena conexión aérea, su estabilidad y las ventajas para inversores —como la ausencia de impuestos sobre la propiedad o las visas especiales— están atrayendo a muchos británicos con poder adquisitivo.

Aunque no sea un destino barato, ciudades como Dubái o Abu Dabi ofrecen viviendas amplias y modernas, y una sensación de “gran oportunidad” que muchos valoran. Registra una puntuación de 65,4/100.

Top 3: Portugal

Con una puntuación de 65,8/100, Portugal es el tercero en la lista. Con cientos de días de sol al año, playas fantásticas y precios de vivienda bastante competitivos, muchos británicos lo ven como una apuesta segura. Su cultura, su historia y su ambiente tranquilo también juegan a favor.

El precio medio de un piso de dos dormitorios es de unas 2.000€ y según las inmobiliarias, la zona sur del país sigue siendo la preferida entre los compradores extranjeros.

Top 2: Francia

En segundo lugar aparece Francia, con una puntuación de 69,4/100. No solo destaca por su cultura y sus paisajes, sino también por la calidad de vida. Es uno de los países con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad (54), y no deja de atraer visitantes.

Eso sí, no es precisamente barato. Comprar allí requiere un presupuesto más alto, por lo que suele ser la opción de quienes tienen mayor capacidad económica.

Top 1: España

España sigue siendo la gran favorita. Su puntuación es de 79,3/100 puntos.

No es de extrañar, teniendo en cuenta que unos 18 millones de británicos viajan aquí cada año. Buena comida, clima agradable, facilidad para llegar y un estilo de vida que enamora… la combinación funciona.

Además, es un país con muchísima historia y arte —cuenta con 50 lugares reconocidos por la UNESCO— y los precios, comparados con otros destinos, siguen siendo razonables.