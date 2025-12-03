Sebastián Ramírez, abogado laboralista, explica qué hacer tras ser despedido: "No cometas estos errores"

Uno de los mayores infortunios en la carrera laboral de un trabajador es el despido. Esta medida tomada por las empresas implica la terminación del contrato laboral que une a la compañía con el empleado.

Este proceso puede responder a múltiples causas y no solo impacta de forma directa en la vida profesional y personal del empleado afectado, sino que también tiene repercusiones importantes en la productividad y la reputación corporativa.

No obstante, en muchas ocasiones estas decisiones pueden ser reclamadas. Y es que el despido no tiene por qué se procedente, lo que permite al afectado acudir por la vía legal para ser recompensado. Por ello, es muy importante saber qué hacer exactamente ante este tipo de situaciones.

Es aquí donde aparece la figura de Sebastián Ramírez, abogado laboralista conocido en redes sociales por compartir información sobre materia laboral. El experto ha compartido un vídeo donde detalla paso a paso qué hay que hacer tras ser despedido.

Las primeras 24 horas son clave

Cuando un trabajador es despedido, es muy importante saber cómo proceder en esos primeros instantes para evitar consecuencias en el futuro. Es lo que ha intentado explicar el abogado laboralista Sebastiám Ramírez en un vídeo compartido en TikTok.

Según confirma, las primeras 24 horas después de este proceso son clave. "Que te despidan no es nada agradable, y mucho menos llegar con un carta a casa en la cual no entiendes nada de lo que dice o crees que es mentira", comienza el vídeo el letrado.

Es aquí donde aparece el primer factor determinante. Actuar ante el miedo y el desconocimiento no es nada aconsejable por lo que el abogado ofrece una serie de consejos para evitar preocupaciones en el futuro.

¿Qué pasos seguir ante un despido?

Tras aclarar que los nervios no se pueden apoderar del trabajador, Ramírez da varios consejos sobre cómo proceder. Estos son:

1. No firmar nada sin leerlo previamente. Este paso es clave, ya que en caso de firmar algo, no podrá reclamarse nada posteriormente. En caso de duda, el experto señala que lo mejor es mandarlo a un abogado especialista en la materia.

2. Anotar la fecha exacta del despido. Este dato, por menor que parezca, puede afectar a la hora de reclamar con posterioridad.

3. Revisar que este bien el finiquito y la indemnización. Se trata de dos elementos clave que pueden presentar dudas en el trabajador.

20 días para reclamar

Por último, el letrado detalla que el afectado tan solo cuenta con 20 días hábiles para reclamar. En este sentido, no cuentan sábados, domingos ni festivos y, transcurrido ese plazo, ya no se podrá impugnar el despido.

Tras esta advertencia, Sebastián Ramírez explica que la mejor opción es acudir a un profesional. "Ponte en contacto conmigo o con cualquier otro compañero pero no dejes de reclamar si crees que se ha cometido una injusticia en tu caso", concluye el vídeo el letrado.