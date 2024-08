La red ferroviaria, al límite: más de 500 incidencias desde finales de mayo, más de seis al día

El transporte ferroviario está viviendo un verano complicado. Y no sólo por la multitud de problemas que están teniendo los nuevos trenes S106, los conocidos como Avril, que Renfe ha incorporado de forma reciente a su flota. La red también está sometida a una gran presión y un importante número de obras que han provocado que las incidencias se multipliquen. El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció ayer en una entrevista en RNE que, desde finales del pasado mes de mayo, se han producido más de 500 incidencias en la red ferroviaria. Esto es, una media de más de seis al día.

Puente volvió a poner de manifiesto en este sentido los trabajos que se están haciendo en el ecosistema ferroviario madrileño, «que de alguna manera es el faro o el termómetro de cómo van las cosas» en términos nacionales. A pesar de «estar avanzando», Puente dijo que hay que ser conscientes de que actualmente España vive «un momento de transformación y de mucha obra» que va a ocasionar molestias.

El ministro se mostró convencido de que la situación mejorará cuando se renueven las flotas de Cercanías y avancen las obras en la estación madrileña de Chamartín. Puente aseguró que las dos grandes estaciones madrileñas, la citada Chamartín y Atocha, están «infradimensionadas» y «al límite de su capacidad», ya que, en el caso de Chamartín, ha pasado de recibir 1,3 millones de viajeros en 2019 a 5,8 millones sólo en los primeros cinco meses de este año. Cuando hay un incidente que retrase la salida de dos o tres trenes, la acumulación de pasajeros en el vestíbulo de Chamartín es «tremenda», según Puente, algo que previsiblemente mejorará cuando en octubre se abran dos módulos que se están construyendo y que duplicarán el espacio actual hasta los 18.000 metros cuadrados. Entonces, «probablemente estas escenas que estamos viendo en verano no se repetirán, pero, mientras tanto, siempre que se produzca un incidente de cierta dimensión, vamos a vivir situaciones así en Chamartín» que, «obviamente no nos gustan». «A mí desde luego (esas situaciones) me parecen inaceptables y pido disculpas a los usuarios, pero la realidad es que mientras no tengamos un vestíbulo con una capacidad más aceptable, estas escenas las vamos a vivir», dijo.

El ministro asegura que Talgo «se ha puesto las pilas» y que los problemas con el Avril se han reducido

Respecto a los trenes, el ministro también destacó que «a primeros del año que viene empezaremos ya a incorporar una nueva flota de Cercanías y de Rodalies que va a ir reduciendo enormemente el número de incidencias que tenemos por el material rodante».

Hablando de material rodante y de los problemas con los Avril, el ministro afirmó que «Talgo se ha puesto las pilas». El ministro explicó que el fabricante ha puesto un técnico en cada tren y un técnico en el centro de control de mando, al tiempo que, según Puente, se están reduciendo las incidencias. «Llevamos cinco días en los que las incidencias en el S106 se han reducido mucho y ninguna ha sido crítica», consideró el titular de Transportes.

Además, Puente señaló que su compra en 2016 «fue una decisión muy arriesgada», dado que era un prototipo. «La realidad es que se hizo una compra de 30 trenes que no existían, ya que no era un modelo que estuviera testado en el mercado», explicó Puente. «Ha llegado ocho años después y está dando muchos problemas. Tendremos que intentar solucionarlo, pero no es un problema de Renfe, ni tampoco de Óscar Puente», se defendió el ministro.