Resisten las energías fósiles

Contrariamente a lo que muchos creen, la demanda mundial de petróleo no está retrocediendo en el mundo, sino que sigue aumentando y lo seguirá, aunque a un ritmo más lento en el tramo final de 2025 y en 2026. Lo pone de manifiesto el último Informe sobre el mercado del petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE ), según el cual el consumo fósil en China, sin embargo, se está contrayendo, mientras que Estados Unidos lidera de nuevo con Donald Trump la producción mundial de crudo.

La AIE destaca en otro de sus informes que la demanda global de energía está aumentando a un ritmo más rápido que en los últimos años. Los centros de datos, la Inteligencia Artificial y la electrificación del automóvil consumen tanta energía que hasta Elon Musk ha llegado a vaticinar que las próximas sequías no van a ser de agua sino de electricidad, y en forma de apagones como el que sufrimos la pasada primavera en España.

Dado que la demanda eléctrica va a crecer mucho más rápido de lo normal, la Agencia aconseja diversificar las fuentes. O sea, renovables y electricidad sí, pero también la nuclear y hasta las fósiles, incluido el carbón.

El World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía enfoca el caso de China, donde el uso de electricidad ha crecido al doble del ritmo de la demanda total de energía durante la última década. La superpotencia amarilla es aún el mayor emisor de gases, pero también es el principal fabricante de paneles solares y baterías. La generación solar en China podría superar la demanda total de electricidad en Estados Unidos en el año 2030.