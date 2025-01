Los Reyes Magos del empleo

Comienza el 2025 y, como es tradición, nuestros teléfonos se han llenado de mensajes con buenos deseos: prosperidad, salud y trabajo, los clásicos de toda vida, pero ¿cuán realista es el último de ellos?

Igualmente, con la llegada de enero, millones de hogares españoles se preparan para celebrar la festividad de los Reyes Magos, un día de ilusión, regalos y esperanza, pero también un recordatorio de los anhelos más profundos de muchas personas.

Y en un país donde el paro sigue siendo una de las principales preocupaciones, ¿qué mejor regalo podrían traer Melchor, Gaspar y Baltasar que un empleo estable y digno?

Irónicamente, en el país europeo que más crecerá en PIB, el trabajo sigue siendo uno de los bienes más preciados y escasos, ya que con una tasa de paro registrado que ronda el 12%, seguimos siendo la oveja negra del empleo, una anomalía dentro de la UE, donde la media es del 6%.

Aunque los datos oficiales ofrecen cifras preocupantes, el panorama es aún más desolador cuando se observa la calidad del empleo: contratos temporales, parcialidad involuntaria y el aumento de trabajadores fijos discontinuos, que maquillan las estadísticas mientras mantienen a muchas familias en la incertidumbre.

Más preocupante aún es la dramática situación del desempleo juvenil, que supera el 25%, lo que hace que ser joven y buscar empleo parezca más una actividad de “parkour” que una etapa natural de desarrollo profesional. Aquí, desear trabajo se convierte en toda una ironía y construir las primeras experiencias laborales parece un lujo al alcance de pocos cuando debería ser algo tan natural como respirar.

Pero no es solo la falta de empleo lo que genera desasosiego entre la población pues, incluso aquellos afortunados que cuentan con un trabajo afrontan una realidad plagada de precariedad y temporalidad, a pesar de la tan cacareada reforma laboral que iba ser el modelo para resolver nuestros problemas estructurales.

Sin embargo, llevamos varios años sin corregir la precariedad instalada y que hace que nuestro empleo sea muy vulnerable a los cambios de ciclo. Según los últimos datos, cerca del 25% de los contratos registrados en 2024 fueron temporales y eso, a pesar de que la reforma obliga a hacer contratos indefinidos que quedan en papel mojado si vemos, según Eurostat, que España lidera la tasa de rotación laboral en la UE.

Además, los contratos fijos discontinuos, que se han presentado como una solución para mejorar la estabilidad laboral sobre el papel, han terminado siendo, en muchos casos, un espejismo, ofreciendo temporalidad en la práctica, afectando a más de un millón de personas en España.

Durante los meses en los que no son llamados a trabajar, quedan en un limbo pues no figuran como parados, pero tampoco ven un euro en sus cuentas. ¿Así se soluciona el paro? Esta situación, más que resolver el problema, lo esconde bajo la alfombra.

Por si fuera poco, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue en caída con unos salarios que no logran equipararse al ritmo de la inflación, lo que significa que, aunque trabajemos, cada vez podemos comprar menos, ya que el salario medio en términos reales ha retrocedido a niveles de hace una década. Prosperidad, al parecer, tampoco es un término aplicable a la mayoría de los hogares.

El mercado laboral refleja las contradicciones de un país que aspira a ser competitivo y dinámico, pero que no logra ofrecer condiciones de trabajo dignas.

Y el problema no es solo de hoy ya que la falta de reformas estructurales ha perpetuado un modelo que premia la temporalidad, castiga la innovación y deja a las nuevas generaciones sin expectativas claras.

Me pregunto si realmente hemos avanzado porque, en materia de empleo, parece que seguimos dando vueltas en círculo, pues no se trata sólo de crear empleo sino de destruir el desempleo.

Los datos muestran que en 2024 se han creado 500.000 empleos, pero sólo se ha reducido el paro en 147.000, el 0,7% de la ocupación. Ese ha sido el logro del año, pero crear empleo es fácil si se financia con gasto público, lo difícil es acabar con la enfermedad de nuestro mercado de trabajo, un desempleo estructural que apenas baja.

Así que, al recibir esos mensajes de Año Nuevo deseándonos trabajo o al escribir la Carta de los Reyes Magos, tal vez deberíamos ser más específicos pues, no basta con un empleo cualquiera, qué no es poco, pero necesitamos uno estable, con futuro, que nos permita vivir y no solo sobrevivir.

Quizás el verdadero deseo para este 2025 sea que nuestro país deje de maquillarse con números y empiece a construir una base sólida donde los deseos dejen de ser solo palabras que se lleva el viento, para que tener trabajo deje de ser un deseo y se convierta en un derecho real.