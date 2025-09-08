Rusia aumenta sus reservas de oro gracias al que extrae en el Sahel

Rusia aumenta sus reservas de oro en un 44% en la primera mitad de 2025 y alcanza las 450 toneladas mientras que, en 2024, un año antes, tenía 313, anunció el ministro de Recursos Naturales Alexander Kozlov.

Este crecimiento se debe a que Moscú consolida su influencia minera en África Occidental, con la concesión de una licencia de operación a Nordgold en Burkina Faso en abril y la apertura de una refinería de oro en Malí en asociación con la empresa rusa Yadra, informa Sahelintel.

La creciente presencia ruda en el Sahel y su posible influencia en los golpes de estado militares que se han producido en la zona tiene, según estos datos, unos importantes réditos económicos, no sólo en lo que se refiere al oro, sino a otros recursos existentes en la zona.