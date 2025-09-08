Atresmedia adquiere Clear Channel y refuerza su estrategia de diversificación

Atresmedia, grupo audiovisual español líder, refuerza su estrategia de diversificación con la compra de Clear Channel España, tal y como han anunciado ambas compañías este lunes. Con este movimiento, Atresmedia busca mantener su dinámica de crecimiento a la vez que le permite ampliar su presencia al ámbito de la publicidad exterior al incorporar a uno de los operadores más relevantes de este sector, como es Clear Channel.

Desde la corporación de medios señalan que esta compra supone también una oportunidad estratégica de crecimiento en el terreno digital, al aprovechar el proceso de transformación tecnológica del medio exterior y su capacidad de generar nuevas soluciones innovadoras para anunciantes y clientes. La operación de compra de la filial española de Clear Channel se ha cerrado en 115 millones de euros, tal y como se ha informado a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).

Clear Channel España alcanza una facturación anual de más de 100 millones de euros y contabiliza un margen de Ebitda cercano a los 20 millones de euros. Opera en todo el territorio español, con especial implantación en grandes urbes como Madrid y Barcelona. Cuenta con casi 40.000 soportes de publicidad exterior, de los que casi la mitad están digitalizados.

Esta compra se enmarca dentro de la estrategia de diversificación de Atresmedia, que ha llevado a la compañía de San Sebastián de los Reyes a ocupar posiciones relevantes en diferentes sectores más allá de su actividad principal, la audiovisual.

Atresmedia es el principal grupo audiovisual español, liderando de manera absoluta el mercado televisivo y consolidándose como referente indiscutible en el sector de la radio. Es también líder de su sector en internet y cerró 2024 a la cabeza de la taquilla española de cine por sexto año consecutivo.