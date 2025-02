¿Sabes qué países utilizan el euro como moneda oficial?

Hablar de la Unión Europea (UE) es hacerlo de geopolítica, pero hablar de la zona euro es pronunciarse sobre la economía. En un primer momento podemos pensar que ambas están integradas por los mismos países: si formas parte de la UE, utilizas el euro como moneda oficial y viceversa. Sin embargo, lo cierto es que no es así, se puede formar parte de una y estar fuera de la otra, en las dos o en ninguna, aún siendo un país europeo.

Desde su creación con el Tratado de Maastricht en 1993, las naciones que conforman la UE han ido cambiando en tiempo y forma. Hoy en día, la organización también se conoce como el “Grupo de los 27”, 28 hasta la salida de Reino Unido por el Brexit en 2020. No obstante, la zona euro está conformada por siete países menos, 20 concretamente, los cuáles comparten una misma política monetaria bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE).

Actualmente los países que han adoptado el euro como moneda oficial son Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Croacia, última incorporación en 2023. Todas estas naciones, además, también forman parte de la UE y su política monetaria está regulada por el BCE, explican desde el blog de Bankinter.

No obstante, hay ciertos países pertenecientes a la UE que no han adoptado el euro como moneda oficial todavía. Así, las siete naciones que han decidido mantener su propia moneda a pesar de pertenecer a la UE son Bulgaria, cuya moneda es la leva búlgara; República Checa, con la corona checa; Dinamarca, que usa la corona danesa; Hungría que utiliza el forinto húngaro; Polonia, que usa el zloty polaco; Rumanía, con el leu rumano; y Suecia, cuya moneda es la corona sueca. A pesar de estar en la UE, todos estos cuentan cada uno con su propio banco central, por lo que no quedan adscritos a la política monetaria del BCE.

¿Por qué no se unen a la eurozona?

Adoptar el euro como moneda oficial no es fácil. Los requisitos establecidos por la UE para entrar a formar parte de la eurozona no son precisamente permisivos, normal si tenemos en cuenta que hay 20 economías que dependen del comportamiento de una misma moneda y lo que supondría admitir un nuevo miembro que sea más inestable o presente una situación económica nacional complicada.

Además, supondría una pérdida de autonomía monetaria para los países nuevos, pues ya no podrían devaluar su propia moneda al entrar a formar parte de un sistema caracterizado por la rigidez fiscal que exige para cumplir con el déficit y la deuda pública.

No obstante, está claro que usar el euro también trae ventajas. Por ejemplo, proporciona una mayor estabilidad económica gracias a la supervisión del BCE y otorga un mayor poder financiero a nivel global, además de facilitar el comercio al eliminar los costes del cambio de divisa, tarea muy molesta a la hora de viajar.