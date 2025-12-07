Marruecos es el mayor exportador mundial de sardinas enlatadas

Marruecos es el mayor productor y exportador mundial de sardinas enlatadas, al contar con un sistema marítimo e industrial integrado.Informes internacionales recientes indican que supera las 15.000 toneladas anualmente, lo que le otorga la mayor cuota del mercado mundial y dirige sus productos a mercados que abarcan Europa, Asia y Oriente Medio.

El país cuenta con una red de plantas conserveras y procesadoras que operan a alta capacidad para satisfacer las demandas de los mercados internacionales con estándares rigurosos. Generan cientos de miles de empleos directos e indirectos, transformando ciudades como Agadir, Safi y El Aaiún en centros clave para la producción de sardinas en conserva.

Mientras otros países se centran en la producción de pescado fresco o congelado, Marruecos ha optado por invertir en la industria conservera, que ofrece mayor rentabilidad y un mayor acceso a mercados lejanos. En varias regiones costeras, la industria sardinera representa más de la mitad de la actividad industrial y es una importante fuente de empleo para las mujeres.

Además, invierte en la modernización de su flota, garantiza la trazabilidad de los productos y obteniene certificaciones internacionales de calidad, lo que fortalece la confianza de sus socios y refuerza la posición negociadora del Reino en los acuerdos comerciales, subrayan medios marroquíes.