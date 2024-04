Salvamento Marítimo adjudica a Cellnex el servicio de radiocomunicaciones por 39 millones de euros

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha adjudicado de nuevo a Cellnex España el contrato de prestación de los servicios englobados dentro del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. El contrato tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables por uno más, por un importe de en torno a los 39 millones de euros.

En un comunicado, la propia compañía ha indicado que este contrato da continuidad al servicio que viene prestando desde el año 2008. Un nuevo contrato que se integra dentro del ámbito de los últimos negocios llevados a cabo por la empresa, fuera de los emplazamientos de telefonía móvil, para fomentar el crecimiento orgánico establecido como factor importante en la estrategia iniciada a finales del año 2022.

Con este acuerdo, Cellnex prestará el servicio a través de su Red de Estaciones Costeras distribuidas en sitios estratégicos a lo largo de todo el litoral de la península, en las bandas de frecuencia VHF, MF, HF y NAVTEX. Las Estaciones Costeras están conectadas, a través de la red nacional de transmisión de datos de Cellnex, con los Centros de Comunicaciones Radiomarítimas (CCR), donde los operadores radio, también pertenecientes a Cellnex, prestan y garantizan el “Servicio de Escucha Permanente” (24x365): recepción y gestión de llamadas de socorro, urgencia y seguridad y su traslado a los Centros de Coordinación de Salvamento (CCS).

Asimismo, el servicio incluye la difusión de radioavisosnáuticos, boletines y avisos meteorológicos definidos por la autoridad marítima, la interconexión con el servicio radio médico español para consultas médicas desde el mar y el servicio de comunicaciones para pruebas de equipos radio e inspección en buques.

La Red de Estaciones Costeras ha de cubrir las zonas marítimas A1, A2, y A3 (en las bandas VHF, MF y HF) desde la costa española; cobertura de radio de 35 millas náuticas en banda VHF (zona marítima A1), 150 millas náuticas en Onda Media (zona marítima A2) y cobertura de Onda Corta entre los 76 grados Norte y 76 grados Sur (zona marítima A3).

La prestación del servicio da cumplimiento a los convenios internacionales suscritos por España, en particular el Convenio SOLAS (Safety of Life at Sea) y el Convenio Internacional sobre la búsqueda y salvamento marítimos SAR (Search And Rescue), los más importantes de todos los tratados internacionales sobre la seguridad de los buques.

La empresa destaca también el nivel de servicio exigido por Salvamento Marítimo, "de altísima disponibilidad, propio de un servicio de seguridad y emergencias de estas características, requiere de una red muy robusta, diseñada con redundancias y planes de contingencia para garantizarla operatividad y el aseguramiento de un servicio tan crítico".

Cellnex cuenta con una amplia experiencia en la gestión de redes y servicios de comunicaciones de seguridad y emergencia, y sus sistemas de radiocomunicaciones móviles, con más de 1.300 estaciones base, dan servicio a más de 98.000 usuarios entre los que se incluyen policías, bomberos, guardas forestales y personal sanitario en toda España.

Sistema de Identificación Automática de Buques

Salvamento Marítimo también ha adjudicado a Cellnex el servicio de datos del Sistema de Identificación Automática de Buques (Automatic Identification System, AIS) para el establecimiento de un sistema de seguimiento y tratamiento de la información sobre el tráfico marítimo. Las estaciones costeras de Cellnex recogen los datos AIS que contienen la información de navegación de las embarcaciones, información estática (matrícula, características, pabellón…) e información dinámica (velocidad, rumbo, puerto de origen, puerto de destino…).

El servicio incluye seguimiento y presentación de los datos AIS en tiempo real así como su almacenamiento de los mismos para su gestión y tratamiento. Respecto al anterior contrato se amplían las zonas de cobertura AIS satelital, y se añade además el nuevo servicio WMS (Web Map Services) para prestar cobertura mundial. Este contrato, que tiene una vigencia de 5 años, ha sido licitado mediante otro concurso público, y asciende a cerca de 6 millones de euros.