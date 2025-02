Sánchez amenaza a las empresas estadounidenses en España que no respeten la “diversidad y la inclusión”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedirá a las empresas norteamericanas con sede en España quecumplan con los compromisos de diversidad e inclusión. Así lo ha expresado este martes el jefe del Ejecutivo en la reunión interparlamentaria en el Congreso del grupo socialista tras tener conocimiento "por la prensa internacional" de que "grandes empresas norteamericanas vinculadas a la consultoría, que operan también en España, planean renunciar a sus objetivos de diversidad e inclusión".

Por este motivo, Sánchez ha instado a los ministros de Igualdad, Ana Redondo, y Economía, Carlos Cuerpo, a que "convoquen a estas empresas para pedirles que corrijan este error y dejarles claro que en España, no solo el Gobierno, sino la mayoría de los españoles, no van a renunciar a la igualdad". Para Sánchez, la igualdad "no solo es necesaria para tener una sociedad más justa y más cohesionada", sino también "porque esa igualdad, como las políticas de diversidad, es esencial para consolidar el crecimiento económico y la competitividad presente y futura".

"Queremos ser, en definitiva, el primer país del mundo que cierre la brecha de género, y no vamos a aceptar que nadie tampoco lo haga", ha añadido Sánchez ante los diputados socialistas en su intervención en la que ha incidido en la importancia de "una España feminista" donde "el 50 por ciento del poder político y empresarial sea de las mujeres". "Si las mujeres son la mitad de la población española, a ellas les corresponde el 50% del poder de las empresas y el político", ha insistido.

En este sentido, ha asegurado que España "es uno de los pocos países en el mundo que más ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres y uno de los que más ha recortado la diferencia entre el 20 por ciento más rico de la población y el 20 por ciento más pobre". No obstante, también ha reconocido que "hay muchísimo por hacer en un país muy desigual que aún sigue sufriendo las consecuencias de la respuesta neoliberal a la crisis financiera" y ha pedido esfuerzo para "combatir la desigualdad en todas sus formas".

El dirigente socialista se ha mostrado, asimismo, convencido de que "la mayoría de los españoles, de hombres, son feministas" y lo ha hecho un día después de que pidiera a los hombres que "rompan" el silencio "atronador" ante la violencia machista en un acto conmemorativo de la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género. "Caminamos con vosotras en esta larga marcha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", ha añadido el jefe del Ejecutivo, que ha reivindicado "una España donde se extirpe definitivamente el machismo criminal que tanto dolor y sufrimiento está causando".