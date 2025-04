Jubilación flexible en España: el cambio histórico que prepara la Seguridad Social

La jubilación flexible en España es una de las alternativas menos utilizadas entre los ciudadanos a la hora de dejar de trabajar. Se trata de una opción muy poco atractiva, donde tan solo unas 3.000 personas están acogidas a este tipo de modalidad.

Por este motivo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se encuentra negociando junto con la patronal y los sindicatos para aprobar una reforma donde se produzcan varias modificaciones sobre este tipo de jubilación.

Se trata de una modalidad que permite compatibilizar la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral, aunque existen una serie de requisitos que se deben cumplir para poder optar a este tipo de jubilación.

Unas mejoras que están siendo debatidas

El ministerio tiene la intención de mejorar la propuesta de jubilación flexible ante la escasa demanda actual. La idea propuesta a los sindicatos es la de ampliar la jornada de aquellos jubilados que vuelvan al trabajo a través de la jubilación parcial.

Tal y como se explica en la página web de la Seguridad Social, se considera como situación de jubilación flexible la derivada de la posibilidad de compatibilizar, una vez causada, la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial. De esta manera, desde el 1 de abril de 2025 el límite de reducción de jornada se sitúa entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%. Por ello, el jubilado debe realizar una jornada de entre el 75% y el 25% de la jornada de trabajo a tiempo completo.

No obstante, esta modalidad no puede ser empleada por todos los ciudadanos. Los Regímenes Especiales de los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia no podrán optar por esta opción, a diferencia del resto.

¿Qué medidas se proponen?

De cara a hacer más atractiva la jubilación flexible, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado las siguientes propuestas:

Aumento de la jornada de trabajo permitida para los ciudadanos que se acogen a la jubilación flexible.

Modificación del régimen de compatibilidades e incompatibilidades del sistema.

Introducción de algún incentivo al iniciar la jubilación flexible.

Tras presentar estas propuestas, los representantes ministeriales han quedado en remitir un documento más concreto y con una propuesta legislativa antes de la próxima reunión fijada para el próximo 5 de mayo con los sindicatos.

El mensaje de UGT

Por su parte, desde UGT afirman que están estudiando estas mejoras presentadas en la jubilación flexible. Explican que el objetivo es incentivar la modalidad de jubilación que permite volver a trabajar a una persona que se ha jubilado y que ha comenzado a percibir una pensión.

Desde el sindicato aseguran que están valorando diferentes fórmulas y modalidades para adaptar la jubilación a las necesidades y la voluntad de las distintas personas.

Incompatibilidades

Según la Seguridad Social, la pensión de jubilación flexible será incompatible con las pensiones de incapacidad permanente que pudieran corresponder por la actividad desarrollada, con posterioridad al reconocimiento de la pensión de jubilación, cualquiera que sea el Régimen en que se causen aquéllas.

El percibo de la pensión de jubilación flexible será compatible con las prestaciones de incapacidad temporal o de maternidad, derivadas de la actividad efectuada a tiempo parcial.