Los sénior, el motor silencioso de la economía española: hay más de 5 millones en activo, un 63% más que en 2014

En un país que envejece, los sénior se han convertido en un pilar fundamental para la economía española. Más de 5 millones de personas entre 55 y 75 años siguen activas en el mercado laboral, una cifra que no deja de crecer: un 4,6% más que en 2023 y un 63% más que en 2014, según el V Barómetro del consumidor sénior elaborado en noviembre de 2024 por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, en colaboración con Google.

Este colectivo -en España hay 16,3 millones de personas mayores de 55 años- representa ya el 60% del gasto nacional y contribuye con un impactante 25% al PIB. Además, casi un millón de sénior (28%) son autónomos, frente a la escasa presencia de los jóvenes en este ámbito, con menos de 100.000 (3% de los menores de 26 años). Los datos demuestran así que la realidad de esta cohorte de edad se aleja de los negativos clichés y del edadismo.

Pese a su importante peso en el mercado laboral, para la mayoría jubilarse es una ansiada meta. El 31% de los sénior en activo reduciría aunque estos supusiese una merma del salario. Además, los incentivos para demorar la jubilación no terminan de resultar atractivos para los sénior. Sólo un 15% de los sénior en activo alargaría su edad de jubilación más allá de los 65 años. En este línea, sólo al 38% de los sénior activos les gustaría compatibilizar el trabajo y la pensión, un porcentaje que se reduce al 25% entre los sénior jubilados. Con todo, la edad media a la que los trabajadores sénior les gustaría jubilarse es de 64 años.

Pilar económico para familiares y amigos

La población sénior española tiene más de un ingreso en su hogar (57%), con un promedio de 1,7 personas aportando dinero, y ayuda económicamente a sus familiares o amigos (51%, más de 8 millones de sénior), un porcentaje ligeramente inferior al 53% registrado en 2023 pero mayor que el 43% de 2021. Además de ayudar económicamente, los sénior son un importante soporte para los cuidados de la familia: un 34% se encarga de sus nietos o del cuidado de familiares mayores al menos alguna vez a la semana. Entre las tareas están recoger o llevar a los nietos al centro escolar o a actividades, darles de comer o merendar y atenderles cuando los padres no pueden.

El 51% de la población sénior tiene capacidad de ahorro. Sus motivos para ahorrar son estar preparados ante posibles imprevistos económicos (60% de los casos), por tranquilidad (51%), estar preparados para una posible situación de dependencia o enfermedad (42%) y ayudar a hijos o nietos ahora o en el futuro (32%).

También cabe destacar que completar su pensión pública es un motivo de ahorro para el 25% de los sénior menores de 65 años que ahorran. En este sentido, un 22% de los sénior reconoce tener contratado un plan de pensiones, lo que equivale a más de tres millones, un porcentaje inferior al registrado en 2023 (24%).

La vivienda en propiedad, su gran fortaleza

Siguiendo por los servicios contratados, 97% de los sénior tiene contratado algún seguro y de media, la cifra ronda los 2,7 tipos de seguros distintos, siendo los más comunes los del hogar, vehículos y decesos. En cambio, sólo uno de cada cuatro sénior (23%) paga algún tipo de préstamo (9%) o hipoteca (15%).

Precisamente en materia de vivienda, el 84% de los sénior es propietario y la mayoría (69%) no tiene cargas. “Para los sénior la vivienda no es una gran preocupación. Afrontan con mucha tranquilidad los años de su vida donde bajan los ingresos porque tienen vivienda en propiedad. Esa es una fortaleza respecto a otros países de Europa donde no pasa”, apunta Iñaki Ortega, codirector del informe y profesor y consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics.

No obstante, la mayoría de los sénior no tiene adaptada su vivienda para la dependencia (siete de cada diez). Por otro lado, a un 35% de los sénior le gustaría sacar mayor beneficio económico de su vivienda, pero a la mayoría no le convence ni la hipoteca inversa, ni la vivienda inversa, ni la nuda propiedad.

Gasto del hogar y optimismo sobre sus finanzas

Dentro de las partidas de gasto, los sénior dedican su presupuesto familiar principalmente al pago de alimentos, vivienda y suministros del hogar y de forma más residual a ocio, restauración, cultura y ropa. De hecho, el 87% de los sénior ha notado un importante encarecimiento de la cesta de la compra, aunque está tasa se modera frente al 95% registrado en 2023.

Con todo ello, el 58% de los sénior dice estar tranquilo respecto a su situación económica y el 73% considera que su situación económica se mantendrá igual o mejorará. "El colectivo sénior tiene una dosis de estabilidad superior a la media y por eso es un pilar fundamental de la economía familiar", subraya Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics. Además, desciende el porcentaje de sénior que considera que su situación económica personal empeorará, pasando del 29% del año pasado al 23% actual.

Para el 2025, los sénior prevén tener que gastar más dinero en vivienda, suministros, combustibles y alimentación. Más de 8 de cada 10 sénior consideran que no podrían recortar su gasto ya que esto conllevaría una merma en su calidad de vida.

Buena salud vs. edadismo

Los mayores sienten que la sociedad “les envejece” antes de tiempo. Así lo recoge el informe que confirma que, aunque para la mayoría de los sénior alguien es mayor a partir de los 74 años, creen que la sociedad fija ese momento en los 67 años. Según la investigación, 3,6 millones de personas mayores de 55 años se habrían sentido discriminadas por su edad y 1 de cada 3 sénior de 55 a 59 años, 1,1 millones, ha sentido discriminación por su edad, lo que evidencia que comienza a producirse en el entorno laboral, disminuyendo en las siguientes etapa

En contraposición, su vitalidad y buen estado de salud desmonta esa visión generada por la sociedad. El 77% de los sénior acude al médico menos de una vez al mes. La esperanza de vida en España se sitúa en 83 años, la cuarta más alta del mundo. Así, los españoles gozan, de media, de 18 años de jubilación desde su retiro laboral (en torno a los 65 años). "Los sénior españoles tienen una salud soberbia [...] porque se cuidan", subraya Iñaki Ortega.

Hábitos tecnológicos

El 75% de la población sénior está en internet (12,3 millones de 16,3 millones) y usan las plataformas y redes sociales de forma bastante similar al resto de ciudadanos: para hacer operaciones con el banco, comprar online, publicar en redes o realizar cursos o ver tutoriales, entre otras actividades, explica José María Pérez, director de Seguros de Google España.