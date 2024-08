Suben las pensiones 350 euros más en 2025: estos son los requisitos

Los pensionistas españoles comenzarán con muy buen pie el 2025, especialmente aquellos que no han alcanzado el mínimo de 15 años de cotización durante su vida laboral. A partir de enero, las pensiones no contributivas, que benefician a quienes no cumplen con este requisito, experimentarán un incremento significativo en sus ingresos, con un aumento cercano a los 350 euros.

Las pensiones no contributivas cumplen un papel fundamental como último recurso para los jubilados más vulnerables, lo que hace que su revalorización sea crucial. La reforma de pensiones de 2023 ha previsto que estas pensiones sigan un ritmo de crecimiento independiente, a menudo superior al índice de precios al consumo (IPC), que es el indicador utilizado para actualizar las pensiones en general.

¿Cuál es el objetivo con este aumento?

El objetivo detrás de este aumento es que, para el año 2027, las pensiones no contributivas alcancen el 75% del umbral de la pobreza para una persona sola. Este umbral se define como el 60% de la mediana de ingresos anuales por unidad de consumo.

Por otro lado, la pensión contributiva mínima tiene como objetivo cubrir al menos el 60% de la renta media del país, lo que actualmente representa un 20% más de lo que cubren las pensiones no contributivas.

Para alcanzar esta meta, se aplicará un incremento porcentual adicional a las pensiones no contributivas cada año hasta 2027. Los cálculos iniciales sugieren que, para cerrar la brecha entre las pensiones actuales y el 75% del umbral de pobreza, las pensiones deberán aumentar aproximadamente un 18,24% anual.

Aunque el aumento exacto para 2025 aún no se ha definido y se confirmará a finales de 2024, el Gobierno ha estimado que, siguiendo un crecimiento lineal hacia el objetivo de 2027, la pensión no contributiva de jubilación en 2025 podría ascender a 542,85 euros al mes, lo que equivale a 7.599,9 euros anuales, en comparación con los 7.250,6 euros actuales.

El incremento previsto seguirá esta progresión:

2025: 542,85 euros mensuales (7.599,9 euros anuales).

2026: 564,28 euros mensuales (7.900 euros anuales).

2027: 592 euros mensuales (8.250 euros anuales).

¿Cuáles son los requisitos para poder obtener este aumento?

Las pensiones no contributivas tienen un carácter asistencial, diseñadas para personas sin recursos suficientes que no pueden acceder a una pensión contributiva debido a que no cumplieron con los años de cotización necesarios. Para percibir esta pensión, los ingresos de la persona no deben superar los 7.250,6 euros anuales, aunque esta cifra varía dependiendo del número de personas con las que conviva el beneficiario y su relación de parentesco.

Por ejemplo:

Con dos convivientes: hasta 12.326,02 euros.

Con tres convivientes: hasta 17.401,44 euros.

Con cuatro convivientes o más: hasta 22.476,86 euros.

Si los convivientes son parientes directos, como padres o hijos, los límites aumentan aún más.

Además de estos requisitos económicos, es necesario tener más de 65 años para recibir esta pensión. Para quienes no alcanzan esta edad, existen otras ayudas disponibles, como el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.