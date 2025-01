Confirmada la subida del Salario Mínimo por el Comité de Expertos de Trabajo: cuánto subirá en 2025

El incremento delSalario Mínimo Interprofesional, que a día de hoy perciben en torno a 2,5 millones de trabajadores en España, será una realidad de cara a este año de 2025. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, capitaneado por Yolanda Díaz, convocará de inmediato a patronal y sindicatos para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año tras recibir el informe del Comité de Expertos, que va a recomendar una horquilla de subida de entre un mínimo del 3,4% y un máximo del 4,4%.

Ahora bien, a diferencia de otras medidas como la reducción de la jornada laboral, no corre riesgo de la aprobación o no por parte del Congreso. Sin embargo, el ministro de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, apuesta por una subida más modesta que el de Yolanda Díaz, una nuevo cisma entre Trabajo y Economía. No obstante, el Gobiernopodrá subir el Salario Mínimo cuanto estime oportuno, eso sí, tras escuchar a los agentes sociales -sindicatos y patronales-.

En este sentido, los representantes de los trabajadores reclaman un incremento de entre el 5% y el 6%, mientras que las patronales no han precisado qué subida les parece conveniente. Sin embargo, el año pasado plantearon un salto del 3%, lo cual sorprendió al resto de actores del diálogo social.

¿Cuánto subirá el SMI en 2025?

El Comité de Expertos de Trabajo -un grupo de analistas compuestos por académicos universitarios, de los sindicatos y miembros de Trabajo y Hacienda- aconseja que el SMI crezca entre 38 euros hasta 50 euros al mes.

Cada cifra de los expertos de Trabajo representa un método de cálculo: en el primer escenario, el SMI subiría hasta los 1.173 euros brutos al mes o, lo que es lo mismo, 16.422 euros al año. Esto supone unos 546 euros más en el cómputo anual. En el segundo caso, el alza se establece en 1.184 euros brutos mensuales, es decir, 16.576 al año. En resumidas cuentas, 700 euros más.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el acuerdo se alcanzó el miércoles a última hora de la tarde-noche y el comité se ha ceñido a los parámetros que establece la Carta Social Europea, que marca que se debería aplicar una renta mínima que no pierda poder adquisitivo y no sea inferior al 60% del salario medio.

Cuánto ha subido en los últimos cinco años

Hasta el momento, las patronales CEOE y Cepyme solo han firmado el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales. A partir de ahí, el Ministerio de Trabajo solo ha acordado subidas con CCOO y UGT: en 2024 lo hizo un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros; en 2023 subió el 8%; y tampoco refrendó las de 2022 y 2021. En los últimos seis años, el SMI ha experimentado un aumento del 54%, pasando de los 736 euros en 2018 a los 1.134 actuales.

Evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2017 a 2024 Gobierno de España

¿Cuál es el Salario Mínimo en España en la actualidad?

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúa a día de hoy en 15.876 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas de 1.134 euros brutos al mes, con lo que acumula un incremento del 54% desde el año 2018.

Para todas las actividades en la agricultura, la industria y los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 37,8 euros brutos al día.