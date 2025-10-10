TeamSystem ve margen para seguir creciendo en España tras la compra de Quipu

TeamSystem, compañía tecnológica y de inteligencia artificial líder en el desarrollo de plataformas de gestión empresarial para pymes, micropymes y autónomos, ve margen para seguir creciendo en España tras su última adquisición. Se trata de la empresa española Quipu, que pasa a formar parte del Grupo TeamSystem a través de la adquisición de Sellsy en Francia, especializada en soluciones integradas de CRM y gestión financiera para pymes. La compañía atribuye este potencial de crecimiento a los nuevos desafíos que afrontarán los casi cinco millones de autónomos y pymes con la implantación de la facturación electrónica obligatoria.

El calendario fijado por Hacienda marca como fecha límite el 1 de enero de 2026 para que la norma sea obligatoria para las pymes y, a partir del 1 de julio, también para los autónomos. VeriFactu prevé aumentar la productividad empresarial porque reduce un 20% los errores y optimiza el tiempo de los empleados.

Con unos ingresos de 1.000 millones de euros, 2,5 millones de clientes y más de 5.000 empleados, TeamSystem realiza su octava compra en España, donde aterrizó en 2021, y acelera la concentración del mercado por la llegada inminente de la nueva norma VeriFactu. El objetivo de la empresa es combinar el crecimiento inorgánico con el orgánico para seguir expandiéndose mediante adquisiciones y buscando sinergias que generen actores más competitivos a nivel nacional.

Sobre todo porque VeriFactu no es el único desafío en el corto plazo para los millones de pymes, micropymes y autónomos por cuenta propia que conforman el tejido productivo. El desarrollo de la Inteligencia Artificial, por ejemplo, que optimizará aún más la facturación digital permitiendo ahorrar tiempo en la tarea, apunta a mejorar procesos internos y la relación con clientes finales. O el reto de la ciberseguridad, que requiere una inversión importante para las pymes.

TeamSystem considera que, aunque estos desafíos impulsarán la concentración del mercado, esta octava adquisición refuerza su posición y respalda un plan de integración progresiva de equipos y soluciones tecnológicas con el objetivo de aumentar la productividad de las micropymes y de acelerar su nivel de digitalización, lo que a la larga se traducirá en una mejora de la competitividad del Grupo TeamSystem en un mercado en continua evolución.

Motor de digitalización

Finalmente, la compra de Quipu, que cuenta con unos 14.000 clientes en nuestro país, confirma la determinación de TeamSystem de reforzar su presencia en los principales mercados de Europa y el Mediterráneo, donde el grupo pretende consolidar su papel como referente tecnológico en la transformación digital de empresas y profesionales.

La oferta de Quipu, diseñada específicamente para las necesidades de micro y pequeñas empresas, se alinea perfectamente con la visión de TeamSystem: no solo una herramienta de software, sino una plataforma integral capaz de aportar valor tangible, agilizar procesos empresariales y ayudar a acelerar el crecimiento mediante un servicio completo, transparente, accesible e inteligente. El resultado es una experiencia de usuario intuitiva, en la que la complejidad queda en segundo plano.

Según Emilio Martínez, Country Manager de TeamSystem, “la adquisición de Quipu a través de Sellsy refuerza nuestra posición en el mercado español, especialmente ante la inminente entrada en vigor del reglamento VeriFactu que regula cómo deben funcionar los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) en España para que las facturas sean verificables por la Agencia Tributaria, con el fin de mejorar la trazabilidad, evitar el fraude fiscal y garantizar que los registros no puedan manipularse. Esta operación no solo nos permite ofrecer una solución aún más completa a pymes, asesorías y autónomos, sino que también impulsa su digitalización y productividad, consolidando nuestro compromiso con su crecimiento y competitividad en un entorno en constante evolución”.