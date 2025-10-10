El Ibex 35 pierde el soporte de 15.500 puntos

Jornada marcada en España por ser la fecha final del periodo de aceptación de la OPA del BBVA sobre el banco Sabadell. La CNMV anunciará el 17 de octubre el resultado final, pero hoy es el último día que tienen los accionistas del Sabadell para aceptarla. Las posiciones enfrentadas entre ambos bancos han ido escalando, y tras una potente campaña por parte de ambas entidades buscando prevalecer sus posiciones, ahora sólo falta saber si BBVA consigue el ansiado 50% de aceptación necesario entre el accionariado del banco catalán. Si lo consigue, la OPA saldrá adelante. Por el contrario, si la aceptación queda por debajo del 30%, la OPA fracasará. Si el resultado se encuadra dentro del rango del 30-50%, podría llegar un segundo intento por parte del BBVA.

El Ibex 35 pierde el soporte de los 15.500 puntos tras caer un 0,7%, con ArcelorMittal como farolillo rojo de la sesión, cuya corrección del 6% intradía se debe a la actualización sobre el valor de Goldman Sachs, que mantiene los 30€ como precio objetivo, pero rebaja su recomendación desde "comprar" hasta "neutral". La acerera venía de un rally alcista (+15%) durante el mes de octubre, apoyado por la subida de aranceles al acero por parte de la UE.

Lateralidad en un Bitcoin que se ha visto relegado a un segundo plano esta semana, debido al impulso del oro, que ya acumula un 52% de subida en el año, el mejor rendimiento anual del metal precioso en los últimos 45 años. La madrugada del miércoles el activo refugio superó un nuevo techo, los 4.000$ la onza, marcando unos máximos que ahora busca asentar como soporte mientras continúa el cierre parcial de la administración americana, que ya acumula 10 días consecutivos.

Este bloqueo del Senado en EE. UU. impide la aprobación de nuevas leyes de financiación, y está teniendo su impacto en Wall Street, con una apertura a la baja en la que S&P 500 y Nasdaq 100 retroceden 1,15% y 1,7% respectivamente.

Por su parte, el precio del barril de petróleo se hunde un 3,5% por el alto el fuego en Gaza, que reduce los riesgos geopolíticos y la posibilidad de una interrupción en el suministro de petróleo de Oriente Medio.

Adrián Hostaled

Analista de mercados