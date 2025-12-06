Los trabajadores tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse en 2026

La edad legal para la jubilación ordinaria subirá dos meses en 2026, hasta los 66 años y diez meses cumplidos, en el que será el último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar los 67 en un año en el que además se iniciará el nuevo sistema para el cómputo de la pensión. Durante todo 2026 esta será la edad para poder retirarse del mercado laboral con el cien por cien de la pensión, aunque la jubilación sin penalización se mantiene en los 65 años para quienes tengan 38 años y 3 meses cotizados a la Seguridad Social.

Según recoge Efe, desde 2013 y hasta 2027 la edad ordinaria de jubilación ha ido subiendo progresivamente desde los 65 a los 67 años, conforme a lo establecido en la reforma de las pensiones acordada en 2011 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con patronal y sindicatos. Además de esto, el próximo año será el primero que comience a desplegarse el "régimen dual" para el periodo de cómputo sobre el que se calcula la pensión, introducido en la reforma de pensiones del ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Este cambio permitirá, al final del periodo en 2037, elegir entre dos opciones para calcular la pensión: o los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 peores meses (2 años) o el periodo de cómputo actual (25 últimos años).

La implantación del nuevo sistema se hace de forma progresiva durante 12 años empezando por este 2026, cuando se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes.