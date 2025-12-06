Marruecos apuesta por las microempresas con un el apoyo de la administración y la banca

Ha sido firmada en Rabat la Carta relativa a la financiación y al apoyo de las microempresas (MPE). Cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas; el de Inversión, Convergencia y Evaluación de Políticas Públicas; Bank Al-Maghrib (BAM); Tamwilco;, Maroc PME; el grupo profesional de bancos de Marruecos (GPBM); la Federación Nacional de Asociaciones de Microcrédito (FNAM) y la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM).

Al intervenir en la ceremonia de firma, el dirigente del BAM, Abdellatif Jouahri, destacó que el sector financiero debe responder al llamado real para reducir las disparidades entre las regiones de Marruecos y subrayó que la tasa de moneda en circulación representa el 28% del producto interno bruto (PIB), una de las tasas más altas del mundo. Y que es necesaria una estrategia de inclusión financiera destinada a cubrir totalmente el territorio marroquí con al menos un punto de acceso a servicios financieros en cada municipio.

Por su parte, el vicepresidente del GPBM, Mohamed El Kettani, elogió el trabajo del Banco Central y de todas las instituciones interesadas que contribuyen diariamente a la promoción de las PYMES. "Implica procesar decenas de miles de solicitudes de pequeños préstamos mensualmente. Es necesario industrializar el proceso, y la inteligencia artificial lo permitirá", argumentó.

Youssef El Alaoui, presidente del grupo CGEM en la Cámara de Consejeros, especificó que el 90% de los miembros de la CGEM son pymes o microempresas. "El potencial está ahí. Si logramos mejorar el acceso a la financiación y fortalecer las capacidades de los emprendedores, impulsaremos a estas microempresas hacia el crecimiento y la creación de empleo".

La Carta también pretende eliminar los obstáculos que dificultan su desarrollo y promover un crecimiento más inclusivo y equilibrado en todo el territorio nacional.