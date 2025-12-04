Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "En 2026 el salario mínimo podría tener una subida relevante de 89 euros"

El pasado mes de febrero de 2025 el Gobierno aprobó una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional que aumenta su cuantía en 50 euros mensuales hasta situarse en 1.184 euros brutos en catorce pagas lo que supone un incremento del 4,4%. Esta medida pretende benefició a unos 2,5 millones de personas trabajadoras en un momento en el que la inflación continúa presionando la economía doméstica. La decisión se enmarca en el compromiso de seguir elevando el SMI hasta acercarlo al 60% del salario medio nacional.

A pesar de este avance muchas voces advirtieron en su día de la falta de una subida mayor. Un estudio de 2024 realizado conjuntamente por InfoJobs y Fotocasa, dictaminó que los precios del alquiler siguen escalando y una vivienda media puede llegar a absorber cerca del 50% del salario de quienes cobran el mínimo muy lejos del 30 % recomendado por los expertos para mantener una economía doméstica sostenible. Al mismo tiempo la cesta de la compra acumula subidas anuales que en algunos productos esenciales superan el 10% lo que reduce de forma notable la capacidad real de compra de los hogares con menos ingresos. Asimismo, estos gastos han aumentado en el presente año.

Ante esta situación, economistas y organizaciones sociales piden una revisión salarial más ambiciosa que tenga en cuenta la evolución real de los precios y no solo ajustes puntuales. Un aumento estructural permitiría que quienes perciben el salario mínimo puedan afrontar con dignidad los gastos de vivienda alimentación energía y servicios básicos. De esta manera, la subida del salario mínimo en 2025 representó un paso importante aunque la realidad cotidiana indica que aún es insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado. Es por eso que muchos trabajadores quedan a la espera del nuevo incremento que tendrá para 2026.

La propuesta de incremento de salario mínimo para 2026

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista que se ha dado a conocer en redes sociales por sus contenidos divulgadores sobre los derechos laborales de los trabajadores, explica en uno de sus últimos vídeos la subida que podría afrontar el SMI en el próximo curso. "En 2026 el salario mínimo podría tener una subida relevante de hasta 89 euros según dice el Ministerio de Trabajo", comienza explicando el profesional del derecho para, posteriormente, incidir en los casos a los que afectaría esta modificación sustancial. A diferencia del incremento de este año, se estima que el aumento de cara a la próxima ventana.

"La ministra de Trabajo después de una reunión de Comisiones y UGT en la que proponía una subida del 7,5% del SMI, que esto es lo que tiene que cobrar alguien a cuarenta horas, o jornada completa, como mínimo con todos los complementos", indica. Este cambio se adapta a las necesidades de los trabajadores, que cada vez tienen que hacer frente a precios más elevados. "Se planea una subida a 1.273 euros brutos mensuales por catorce pagas y la diferencia es de 89 euros porque recordad que el salario mínimo para el año 2025 es de 1.183 euros a doce pagas", expone. Este último factor es diferencial para conocer de primera mano si la subida repercute sobre tu actividad laboral.

¿Cómo saber si te afecta esta subida del SMI?

"Para saber si te afecta tienes que coger tu nómina e irte a la base de cotización, donde tienes el concepto de contingencias comunes y el importe mensual que incluye en la parte proporcional de pagas extras, y esto es muy importante, tiene que ser inferior a los 1.485 euros propuestos", confirma. Por ende, tal y como asegura el abogado, si actualmente tu nómina supera la cantidad ya mentada, esta subida no te afectaría. "Sin embargo, si tienes jornada completa y tienes menos de este sueldo, en caso de que finalmente se apruebe esta propuesta, verías como sube tu salario", agrega.

No obstante, De la Calzada vuelve a hacer un inciso para todos aquellos que duden sobre la aplicación de la misma en su nómina, siempre y cuando se cumpla el requisito anterior. "También recuerda que el salario mínimo incluye todos los conceptos salariales, es decir, salario base, complementos, incentivos, variables. Una persona como mínimo y en bruto tiene que cobrar esta cantidad", concluye.