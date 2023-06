El Tribunal Supremo obliga a Hacienda a "indultar" a casi 1.000 grandes morosos

El número de grandes morosos con Hacienda se rebajó en 2022 a 6.076, un 14% menos que un año antes, con una deuda acumulada de 15.200 millones de euros. La causa de esta importante bajada no se debe tanto a la liquidación de sus deudas, sino que Hacienda ha tenido que asumir el nuevo criterio del Tribunal Supremo, que dictaminó que solo pueden figurar en el listado las deudas firmes o que la liquidación esté vinculada a delito y no tenga una sentencia condenatoria firme. La sentencia del alto tribunal hecha pública a principios de este año incluyó nuevos supuestos que permiten eludir la lista a un buen número de deudores, incluso aunque su deuda sea de más de 600.000 euros.

Sin embargo, la no inclusión en éste listado no significa ni que el contribuyente haya abonado su deuda ni que haya sido desestimada, sino que puede deberse que se haya aplazado, anulado, prescrito o que haya sido incluido en uno de los nuevos supuestos establecidos por el Supremo. Por tanto, los deudores que sí figuran en el listado tienen una deuda pendiente superior a los 600.000 euros, que no han sido pagados transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario, y que estaban pendientes de pago con fecha 31 de diciembre de 2022 -y siempre que no se haya solicitado un aplazamiento o suspensión por cualquier motivo legalmente previsto-.

Según ha informado la Agencia Tributaria (que publicará a media mañana la lista oficial), 1.009 deudores corresponden a personas físicas, un 27,3% menos respecto a la lista anterior, que acumulan una deuda de 1.390 millones de euros, y un 34,6% menos que el importe publicado en junio del año pasado. Los 5.067 nombres restantes corresponden a personas jurídicas (-10,3%), que deben a la Hacienda pública un total de 13.283 millones de euros (-11,3%). El importe total de la deuda que suman todos los nombres incluidos en la lista supera los 15.200 millones de euros, un 14,1% menos respecto a los más de 17.700 millones de la lista anterior. No obstante, si se restan las duplicidades, el importe sería de 13.566 millones, un 6,9% inferior menos que los 14.567 millones de hace un año.

Hasta 1.591 deudores han logrado salir de esta lista, en la que aparecían con un importe que se elevaba hasta los 3.135 millones de euros, mientras que 630 deudores han entrado nuevos, sumando 955 millones de euros al total del agujero. Las salidas se deben en su mayoría a la cancelación total o parcial de las deudas, así como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos. El importe total de las deudas con falta de firmeza ascendió a 1.479 millones. Además, de los deudores que se habrían publicado por primera vez en este listado, se han excluido de la lista 322 por importe de 734 millones de euros. Es decir que, como consecuencia de la nueva jurisprudencia del Supremo, 958 deudores no aparecen en el listado de 2023.

De los deudores que sí permanecen en el listado de 2023, 252 deudores han reducido la deuda que figura en el listado por falta de firmeza de todo o parte de la deuda con la que aparecen publicados en junio de 2023. En estos casos, el importe asciende a 255 millones de euros, frente a los 858 millones que sumarían sus deudas a 31 de diciembre de 2022 de no haber sentado esta jurisprudencia el Tribunal Supremo.

Como sucede cada vez que se acerca la publicación de este listado, algunos deudores han realizado abonos en el último momento para evitar aparecer, por un valor total de 87,6 millones de euros, 41,2 millones fueron abonados antes de la fecha límite, y 46,3 millones se pagaron una vez que ya supieron que habían sido seleccionados. En este segundo caso, la Agencia Tributaria recuerda que solo se evitaría figurar en la lista si se salda completamente la deuda. Los contribuyentes seleccionados han abonado 132,6 millones (una cifra que incluye a quienes saldaron sus deudas para no aparecer), mientras que los morosos de la lista del pasado año han ingresado desde entonces 388 millones.