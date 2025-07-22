Las vacaciones en España, un lujo más caro ya que en el extranjero: «Nos invitan a irnos fuera»

Cuando el verano llega, muchos comienzan a soñar con bañarse en una playa desierta, visitar lugares desconocidos, despertar en un hotel con vistas a la montaña o caminar por bosques frondosos. No obstante, convertir estos sueños en realidad es cada vez más caro, ya que es necesaria una inversión económica cuánto menos significativa.

Irse de vacaciones durante verano es una decisión unánime entre los españoles y el no renunciar a este merecido descanso supone un gasto medio de 1.339 euros, un 48% más que en 2024.

Esta es una cuantía elevada, teniendo en cuenta que hace un par de años el sueldo más frecuente en nuestro país se situaba en 15.574 euros brutos anuales, muy próximo al salario mínimo interprofesional (SMI) de aquel entonces (15.120 euros brutos anuales), según datos del INE. A día de hoy, el SMI es un poco más elevado y se sitúa en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, cuantía que sigue siendo insuficiente si uno quiere irse unos días de viaje.

"¿Os habéis ido de vacaciones? ¿Cuánto habéis gastado? Entre vuelos, hotel y comidas, 1.500 o 2.000 euros por cabeza a la semana no te los quita nadie. Con sueldos de 1.300 euros, ¿de verdad creéis que el español medio puede permitírselo?", criticaba un usuario de X (antes Twitter).

Otro usuario de esta red social (@AhorroYAprendo) explicaba que este año sus vacaciones habían sido especiales, por lo que esta experiencia había sido demasiado cara para lo que él y su familia están acostumbrados. Nueve días de vacaciones en Tenerife para dos adultos y dos niños les cuestan un total de 5.150 euros: "Una y no más", lamentaba. Esta familia se gastó 1.100 euros en vuelos, 3.400 euros en un hotel todo incluido, unos 250 en el alquiler del coche y otros 400 en visitas varias sin salir de España.

Nos están invitando a que "nos vayamos fuera"

Últimamente se está convirtiendo en "un lujo" salir de vacaciones por España y prácticamente nos están invitando a los españoles a "que nos vayamos fuera", comentaba otro usuario.

Esto no es de extrañar, ya que una semana de agosto con hotel y vuelo a Menorca roza los 1.000 euros, mientras que en Cabo Verde es posible disfrutar de una semana con vuelos, alojamiento y traslados incluidos por 850 euros.

En este sentido, los paquetes turísticos nacionales aumentaron su precio un 21,4% en 2024, por lo que desde el turoperador Soltour vendieron más caro Mallorca y Menorca que un paquete en el Caribe.

Dos de cada diez españoles financiarán su viaje

Muchos españoles, a pesar de que no se lo puedan permitir, deciden darse "esos premios por trabajar", tal y como explica un usuario de la red social X. Por tanto, el 22,5% de ellos recurrirá a financiación para pagar sus vacaciones este verano: se optará por el pago aplazado (16%) o por el préstamo personal (6,5%).

"Cuando trabajaba en el sector financiero vi muchos casos de gente que pagaba a plazos un crédito para irse una semana de vacaciones. A veces tardaban 3 años en devolver el dinero", comentaba otro usuario.

"Este año en verano no voy a ningún lado"

Otros, en cambio, deciden no irse de vacaciones porque no pueden permitirse este merecido descanso. Algunos usuarios de X afirman que no pueden tener vacaciones, ya que si no trabajan no cobran, por lo que sus días de "vacaciones" son cuando no tienen trabajo.

Esto es lo que le ocurre a muchos autónomos, ya que uno de cada tres trabajadores por cuenta propia no descansará durante la temporada estival. Es más, un 12% de los autónomos afirma que llevan más de tres años sin cerrar por vacaciones, un 4,5% dos años o más y un 6,7% más de un año. De esta forma, un 23,2% de los autónomos no ha cogido al menos unos días de vacaciones en cualquier época del año desde hace más de 365 días.

"Yo me quedo en casa desde hace ya años. Como mucho, un fin de semana al año me voy a algún sitio, pero lo de las vacaciones fuera de casa es ya un sueño inalcanzable", lamenta otro usuario.

La red social X se llena de comentarios de usuarios asegurando que este año no podrán irse de vacacione: "No tendré vacaciones en los próximos 20 años a menos que me toque la lotería", "yo este año en verano no voy a ningún lado", "por eso los bares están llenos. No hay dinero para otra cosa"...