Castigados sin vacaciones: uno de cada tres autónomos no descansará en verano

Calles vacías bajo un asfalto al borde de convertirse en magma. Aparcamientos por doquier clamando para que alguien los ocupe y una inusitada orfandad de taxis. Parques sin niños y prácticamente sin seres vivos, más allá de cónclaves de chicharras y otros blátidos siempre maltratados. Citas médicas anuladas al menos hasta septiembre, porque en verano casi todo el mundo sana, o eso parecía. Noches tórridas sin apenas coches circulando, con cuatro periodistas en una terraza.

Así transcurrían hace algunos años los días de verano en las grandes ciudades españolas, convertidas en desiertos con las persianas cerradas, también las de los comercios. En aquellos tiempos no había turismo urbano de verano, como ocurre ahora en Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, a las que llegan inexplicablemente hordas de «guiris» atraídos por precios más bajos en los alojamientos o cruceristas en chanclas.

Por entonces, ante la hégira masiva estival, concentrada especialmente entre el 15 de julio y el 15 de agosto, aunque se extendía a veces hasta finales de ese mes, los autónomos echaban también las persianas tras un año de tribulaciones y desvelos.

Contribuían así a vaciar las urbes patrias, convertidas en una especie de Dresde de posguerra, llenas de esqueletos de edificios inhabitados.

Pero los tiempos han cambiado y la boyante economía que el Gobierno de Pedro Sánchez pregona no da para que las sacrosantas vacaciones de verano lleguen a todos los españoles, especialmente a los autónomos. Al menos así lo asegura una extensa encuesta entre las 3.417.647 personas afiliadas al régimen de autónomos, realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Las conclusiones son palmarias y muestran que buena parte del colectivo se quedará este año castigado sin vacaciones. En lugar del clásico cartel de «cerrado por vacaciones, volvemos el 1 de septiembre», ahora los autónomos priorizan sobre todo la supervivencia del negocio antes que su propio descanso.

Y es que uno de cada tres autónomos asegura que no se cogerá ni unos días en verano. Un 43,7% sí que tienen claro que se irán de vacaciones en verano, un 11,4% tiene previsto darse un merecido descanso, pero no en verano, y un 13,1% asegura que se va a tomar unos días, pero aún no sabe en qué fechas.

Autónomos sin verano A. Cruz La Razón

Lo más preocupante, por un simple motivo de salud mental, es que uno de cada cuatro trabajadores por cuenta propia (25%) está seguro de que no se tomará ni un solo día de descanso en 2025 y el 6,2% aún no sabe si cerrará este verano para descansar.

Ante este panorama, ATA ha sondeado si el colectivo de autónomos descansa unos días en cualquier época del año: el 62,7% asegura que sí y un 11,6% reconoce que nunca descansa.

Tres años sin cerrar

Muy significativo resulta también que un 12% de los encuestados afirman que llevan más de 3 años sin cerrar por vacaciones, un 4,5% dos años o más y un 6,7% más de un año. Supone que un 23,2% de los autónomos no ha cogido al menos unos días de vacaciones en cualquier época del año desde hace más de 365 días.

Como es lógico, hay variaciones por sectores de actividad, tamaño del negocio e incluso por sexo. Entre autónomos varones y autónomas hay diferencias a la hora de descansar unos días en verano. Casi la mitad de las autónomas asegura que se irá de vacaciones en verano (el 47,9%) frente al 40,7% de los hombres. Y son ellas principalmente las que también deciden aplazar ese descanso a otras épocas del año en las que baje más su actividad (14,2%).

De la ciudad al campo

Las diferencias son también notables entre quienes tienen su actividad en áreas urbanas y en las menos pobladas. Entre los autónomos con actividad en zonas urbanas, solo un 7,2% asegura que se irá de vacaciones en otra época del año, frente al 22,3% que ha decidido que en verano prefiere seguir con su actividad. Un 22,8% de los autónomos con un negocio en zonas urbanas no se irá de vacaciones este verano, porcentaje que sube hasta el 27,2% de los autónomos que desarrollan su actividad en el mundo rural.

Respecto a la zona geográfica donde se desarrolla la actividad, dado que las implicaciones de trabajar en una zona de turismo y sol con las zonas no costeras, el estudio disgregado las respuestas teniendo en cuenta las provincias costeras.

Pues bien, entre los autónomos de costa, sí han pensado en tomar unos días de veraneo el 42% de los autónomos encuestados, frente al 46% de los considerados de interior. En este caso, 3 de cada 10 autónomos de costa (28,3%) asegura que no se tomarán vacaciones en verano, a lo que hay que añadir un 10,3% que no lo tienen decidido y un 13,3% que lo hará en otra época del año.

En total son casi 1 de 2 autónomos de costa los que no descansarán en verano en España.

Dejando de lado las diferencias dadas por la localización de las actividades de los autónomos, la encuesta de ATA aborda también el tipo de actividad que desarrollan. En este sentido, se han reducido al máximo las actividades y se ha preguntado únicamente dentro de las actividades mayoritarias en España.

Así, en verano descansan en 2025 el 44,6% de los autónomos dedicados al transporte, el 43,2% de la construcción, el 33,8% de los comerciantes, el 30,2% de los autónomos dedicados a la agricultura, 29,7% de la industria, 25,4% de la hostelería y un 10,2% de los que dependen del turismo.

Éstos últimos, por lógica toman vacaciones en otra época del año mayoritariamente y 1 de cada 2 (el 49%) así lo ha manifestado en el estudio de ATA.

Entre dos y tres semanas

Asimismo, se ha tenido en consideración si los autónomos cuentan con plantilla o no ya que «poder delegar la actividad de su negocio en un trabajador de confianza siempre es un incentivo para tomar algunos días de vacaciones en verano, aunque no se desconecte nunca del todo», especifica el análisis.

Un 45% de los autónomos encuestados afirman tener empleados a su cargo y un 42,7% no tiene. De los autónomos que no descansan en todo el año el 23,5% tiene trabajadores y el 26,7% no tiene.

El porcentaje varía bastante si la pregunta se centra en el descanso a lo largo de todo 2025 y un 14,2% que sí tiene trabajadores afirma que se irá en otro momento del año frente a tan sólo un 8% de los que no tienen. En definitiva, uno de cada 4 se va de vacaciones porque tiene trabajadores que se pueden hacer cargo y un 16,2% compatibiliza vacaciones con trabajo, por lo que nunca desconecta.

Con estos datos, el perfil del autónomo que sí se irá de vacaciones es el de una mujer (47,9%), de entorno urbano (51,5%) localizado en el interior del país (46%), con trabajadores (45%) y que no se dedica, en buena lógica, al turismo.

El periodo medio de estas vacaciones es de entre 2 y 3 semanas (65% de los autónomos que veranean) y uno de cada dos (el 56,6%) lo que hace es cerrar completamente su negocio.

9 de cada 10 no se lo puede permitir

El principal motivo para no coger vacaciones en verano es que no se lo pueden permitir económicamente. Así lo afirman la mitad de los encuestados (50,4%) a lo que hay que añadir que para el 37,5% es la propia gestión del negocio la que no se lo permite.

Es decir, 9 de cada 10 autónomos que no veranea lo hace por un motivo económico o de gestión directa del negocio, a lo que podríamos añadir que para un 1,7% que acaba de iniciar su negocio no es viable tampoco para en este momento. Solo el 8,6% de los autónomos afirman que el verano es la época de mayor actividad y directamente no se lo plantean. Entre los que aún no se han decidido (el 13,1% del tota) la mayoría están pendientes de la evolución de la actividad en esos meses y lo va a decidir en el último momento (62,6%).