Llega VeriFactu, el gran hermano digital desarrollado por el Ministerio de Hacienda para controlar en tiempo real todas las facturas que emiten empresas y autónomos. María Jesús Montero dice que es para prevenir el fraude. Los afectados, que se trata de una vuelta de tuerca más a un sector agobiado ya por mil y un tipo de regulaciones.

Lo cierto es que todos los autónomos y empresas, sin importar tamaño o condición, tendrán que cumplir esta normativa, que obliga a un registro de facturación con huella digital, referencia al registro anterior, firmas electrónicas y un código QR para enviar ipso facto los datos a la Agencia Tributaria (AEAT).

El problema es que, apenas a un mes de que empiece a entrar en vigor (el próximo 1 de enero para sociedades con software adaptado y el 1 de julio para el resto), tan solo el 8% de las pymes ha implantado el nuevo sistema. Los afectados acusan a Hacienda de hacer una campaña pésima cargada de complejidad (hasta para los asesores), inseguridad jurídica, sanciones brutales amén de injustificadas.

El sector arguye desde falta de conocimientos técnicos y legales hasta el elevado coste del software y los hardware necesarios, amén de ausencia de soporte y ayudas, por lo que pide una moratoria de dos años, exenciones para mayores de 60, apoyo técnico/ formativo y deducciones fiscales para facilitar una adaptación escalonada hasta el año 2030, como ha sucedido en Francia.

Aquí no. La señora María Jesús Montero lo quiere ya y amenazando con sanciones. Un atropello más que pone de manifiesto lo alejada que está la "visepresidenta" de la calle.