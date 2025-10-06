Arranca la venta de viajes del Imserso: suben los precios, pero habrá paquetes a 50 euros para los pensionistas con menos ingresos

La temporada 2025–2026 de los viajes del Imserso ya ha salido a la venta. Este lunes 6 de octubre ha comenzado la comercialización de estos viajes con unos precios hasta un 50% más altos que los de la anterior temporada.

El proceso ha arrancado en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta. En estas comunidades, los pensionistas que hayan recibido la carta de acreditación del Imserso -tras haberla solicitado previamente-, ya han podido comenzar a reservar sus viajes para la nueva temporada a partir de las 09:00 horas. No obstante, los acreditados no preferentes podrán hacerlo a partir de mañana en estas autonomías.

En el resto de territorios -Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia- las ventas se iniciarán el miércoles 8 de octubre para acreditados preferentes y el jueves 9 para no preferentes.

Durante los primeros días de comercialización, del 6 al 10 de octubre, las reservas estarán limitadas a los viajes asignados a cada provincia, según el número de mayores de 65 años censados, con el fin de evitar sobrecargas en las agencias y garantizar un proceso ordenado. A partir del 11 de octubre, se abrirá la venta de las plazas que no se hayan agotado en cualquier territorio.

El Imserso ha remitido 2,8 millones de cartas de acreditación a los beneficiarios del programa, en las que se indica la fecha a partir de la cual pueden efectuar sus reservas y las modalidades disponibles. Estas gestiones podrán realizarse a través de agencias de viajes acreditadas, con la presentación única del DNI, o en las webs de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.com, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), donde será necesario aportar también la clave de acreditación remitida por el Imserso al beneficiario.

Acreditado preferente y no preferente

El Imserso separa entre acreditados preferentes y no preferentes. Esta diferenciación se hace en base al sistema de puntos del Imserso, que asigna una especie de nota a los solicitantes en función de la edad, la situación de discapacidad, situación económica, participación en el programa de años anteriores y pertenencia a familia numerosa. Los que consiguen mayor puntuación tienen prioridad a la hora de elegir plaza, esos son los acreditados preferentes.

Novedades para esta temporada

El Imserso ofrece este año 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas (50,1%) son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular (25,9%) y 210.787 se reservan para el turismo de escapada (23,9%) que incluye circuitos culturales, naturaleza, capitales de provincia y destinos europeos, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La temporada incorpora dos novedades destacadas. La primera es una tarifa reducida que permitirá a los pensionistas con menos recursos viajar por solo 50 euros, independientemente del destino. El Imserso asumirá el resto del coste del viaje, y se han reservado 7.447 plazas de las 879.213 totales para quienes perciban una pensión igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas.

La segunda novedad es la reserva de un cupo de plazas para personas que deseen viajar con sus animales de compañía, tanto en destinos de costa peninsular como insular, cumpliendo con la normativa de bienestar animal. En concreto, el licitador debe reservar un 2% de las plazas en los lotes 1 y 2 para usuarios con mascotas de hasta 10 kg, incluyendo el trasportín.