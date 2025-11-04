Acceso

Economía

Empleo

Xavi Abat, abogado: "Estas son las cuatro oposiciones más fáciles de aprobar en España"

El experto muestra opciones con barreras de entrada más bajas y temarios más compactos

Imagen de archivo de exámenes de oposiciones de la Junta de Andalucía
Imagen de archivo de exámenes de oposiciones de la Junta de AndalucíaLa RazónLa Razón
Guillermo Sebastià
Creada:
Última actualización:

En las oposiciones, donde la constancia y el sacrificio marcan el ritmo, hay procesos selectivos que, por volumen de temario y requisitos de acceso, permiten una preparación más contenida. El abogado Xavi Abat, conocido en TikTok como @xavi_abat, ha señalado cuatro itinerarios que, sin ser un paseo, sí pueden encararse en menos tiempo que otras convocatorias más densas o técnicas.

La primera parada es la de auxiliar administrativo del Estado. El listón académico de entrada se sitúa en la ESO y el programa no supera la treintena de temas. Para muchos aspirantes es el punto de entrada natural: temario cerrado, bibliografía accesible y un examen que favorece la planificación por objetivos semanales.

En el ámbito de Justicia, auxilio judicial comparte la misma puerta de acceso: también basta con la ESO y concentra su preparación en 26 temas. No exige un dominio técnico profundo, pero sí disciplina para memorizar conceptos, plazos y funciones.

El terreno sanitario ofrece otra opción recurrente: celador/a. Es una profesión clave en la logística hospitalaria y su oposición, abierta igualmente a quienes cuentan con la ESO, suele moverse en torno a 15-20 temas, con pequeñas variaciones según el servicio de salud.

La lista se completa con auxiliar de enfermería (TCAE), la única que exige una titulación específica: el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o una FP de Grado Medio equivalente. Aquí el temario crece (habitualmente entre 30 y 60 temas) y el examen suele ser tipo test.

Abat no habla de 'atajos mágicos', sino de procesos con barreras de entrada más bajas y temarios más compactos. Eso, traducido al día a día del opositor, significa menos dispersión, cronogramas más realistas y la posibilidad de encadenar progresos visibles a base de simulacros y repasos espaciados.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas