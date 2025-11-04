Xavi Abat, abogado: "Estas son las cuatro oposiciones más fáciles de aprobar en España"

En las oposiciones, donde la constancia y el sacrificio marcan el ritmo, hay procesos selectivos que, por volumen de temario y requisitos de acceso, permiten una preparación más contenida. El abogado Xavi Abat, conocido en TikTok como @xavi_abat, ha señalado cuatro itinerarios que, sin ser un paseo, sí pueden encararse en menos tiempo que otras convocatorias más densas o técnicas.

La primera parada es la de auxiliar administrativo del Estado. El listón académico de entrada se sitúa en la ESO y el programa no supera la treintena de temas. Para muchos aspirantes es el punto de entrada natural: temario cerrado, bibliografía accesible y un examen que favorece la planificación por objetivos semanales.

En el ámbito de Justicia, auxilio judicial comparte la misma puerta de acceso: también basta con la ESO y concentra su preparación en 26 temas. No exige un dominio técnico profundo, pero sí disciplina para memorizar conceptos, plazos y funciones.

El terreno sanitario ofrece otra opción recurrente: celador/a. Es una profesión clave en la logística hospitalaria y su oposición, abierta igualmente a quienes cuentan con la ESO, suele moverse en torno a 15-20 temas, con pequeñas variaciones según el servicio de salud.

La lista se completa con auxiliar de enfermería (TCAE), la única que exige una titulación específica: el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o una FP de Grado Medio equivalente. Aquí el temario crece (habitualmente entre 30 y 60 temas) y el examen suele ser tipo test.

Abat no habla de 'atajos mágicos', sino de procesos con barreras de entrada más bajas y temarios más compactos. Eso, traducido al día a día del opositor, significa menos dispersión, cronogramas más realistas y la posibilidad de encadenar progresos visibles a base de simulacros y repasos espaciados.