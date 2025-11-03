Un experto en empleo: "El País Vasco tiene los salarios más altos de España y este es el motivo"

Un vídeo de Jobstice, una plataforma que denuncia abusos y precariedad laboral, ha reavivado el debate sobre por qué Euskadi encabeza la tabla salarial en España. Un experto ha expuesto en un vídeo de TikTok una explicación basada en la intensidad huelguística vasca.

"España está divida en dos a nivel salarial. Mientras que en Andalucía la mayoría cobra cerca de 18.000 euros al año, en Euskadi se sitúa en torno a los 25.000 euros. Euskadi tiene los salarios más altos de toda España", indica el especialista.

Después, aporta su explicación: "¿Y a qué se debe esto? Pues a que de todas las huelgas que se realizan anualmente en España, la mitad se producen en Euskadi". Para reforzar la idea aporta cifras: "En 2022 se registraron 679 huelgas en España, de las cuales 342 fueron en Euskadi. Por lo que ese año, más de la mitad de las huelgas del país se realizaron en Euskadi".

También compara población: "Y esto tiene mucho más mérito cuando te das cuenta de que España tiene 49 millones de habitantes. Euskadi cuenta con algo más de 2.200.000 habitantes, lo que representa el 4,6% de la población de España. Por lo que el 4,6% de la población es responsable del 50% de las huelgas del país".

Qué dicen los datos oficiales sobre salarios

La Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) del INE confirma que Euskadi es la comunidad con el salario medio anual más alto: 33.504,92 euros, por delante de Madrid (32.219,60) y Navarra (31.199,66). En el lado opuesto se sitúan Extremadura (23.684,22), Canarias (24.033,57) y Castilla-La Mancha (24.885,63).