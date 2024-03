Yolanda Díaz se mete en otro charco y la vuelve a liar: "No es razonable que haya restaurantes abiertos a la una de la madrugada"

La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha puesto sus ojos en la hostelería y en sus horarios especiales tras insinuar en declaraciones a la prensa que la reducción de jornada llegará a todos, incluidos los restaurantes, y que no respetará la idiosincrasia de este sector. Díaz ha considerado que "no es razonable" que haya restaurantes abiertos a la una de la madrugada y califica de "locura" la diferencia de horarios de España con el resto de Europa. "No podemos pretender seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno en su intervención en el Congreso.

Ante el grupo parlamentario de Sumar ha querido ligar este tema a la reducción de la jornada laboral que su departamento quiere impulsar en la legislatura. Según ha explicado, su intención es "vertebrar" la sociedad española, pero para ello tiene que ir acompasada con la "racionalización de los tiempos en la sociedad", ya que considera que no son razonables los horarios de algunos establecimientos hosteleros ni tampoco que se convoquen reuniones a las ocho de la tarde. "No es razonable", ha aseverado Díaz.

La ministra ha señalado que su departamento está trabajando con un grupo de 60 personas en el asunto de la racionalización del tiempo. De hecho, la titular de Trabajo trató este tema hace diez días en una reunión con las patronales del sector turístico y remarcó las diferencias horarias que hay con el resto de Europa y que pretende reestructurar.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le ha recordado a Díaz que "somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa", ha criticado la dirigente regional en su cuenta de 'X'.