El submarino: Aquelarre en Milagro

En la oposición no dan crédito ante lo que se ha divulgado sobre las fiestas de la localidad navarra de Milagro, donde el Gobierno municipal, en manos socialistas, ha llevado a cabo lo que parece un homenaje a su vecino más ilustre, Santos Cerdán, a través de unas veladas palabras del alcalde, José Ignacio Pardo, recordando a los que «no van a poder disfrutar en la calle» de las fiestas. Eso por no hablar del protagonismo otorgado a su hermana Belén, ahora concejal no adscrita tras dejar el PSN, en la promoción de los festejos.