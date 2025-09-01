Horario de invierno: ¿cuándo es el próximo cambio de hora en España?

El cambio de hora de invierno en España en 2025 tendrá lugar en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, retrasando los relojes una hora. La próxima modificación horaria afecta a todo el territorio español, con algunas diferencias según la región. En la península y Baleares, el cambio se realiza a las 03:00 horas, momento en que los relojes deben atrasarse hasta las 02:00 horas. En las Islas Canarias, el ajuste se realiza a las 02:00 horas, pasando de nuevo a la 01:00. Esta operación se lleva a cabo para iniciar el horario de invierno, como dicta la normativa europea vigente.

El cambio de hora tiene su origen en la idea de maximizar el aprovechamiento de la luz solar y con ello reducir el gasto energético, especialmente en espacios públicos y oficinas. Sin embargo, este razonamiento ha perdido fuerza en los últimos años. La propia Unión Europea y numerosos organismos científicos debaten recurrentemente la conveniencia de mantener la medida, a la vista de estudios que cuestionan el ahorro real y señalan algunos efectos adversos sobre la salud y el bienestar. Por el momento, no existe una decisión definitiva para eliminar el reajuste horario y se seguirá aplicando.

Impactos sobre la salud

Especialistas sostienen que el cambio de horario puede repercutir en la calidad del sueño y en el reloj biológico, afectando particularmente a quienes mantienen rutinas estrictas. Los síntomas más frecuentes tras el ajuste suelen ser insomnio, fatiga, irritabilidad o disminución de la concentración, similares a un pequeño jet lag. La adaptación suele requerir varios días, aunque las personas mayores y niños pueden necesitar más tiempo.

La llegada del horario de invierno coincide con el inicio pleno del otoño en el hemisferio norte, estación que en 2025 comienza oficialmente el 22 de septiembre y dura hasta el 21 de diciembre.