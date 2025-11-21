Acceso

El submarino: Duelo valenciano

La ambición no conoce límites. Que se lo digan al PSOE valenciano, que a pesar de no levantar cabeza está conociendo ciertas tensiones internas que ya habían aflorado, pero de manera discreta...

La ambición no conoce límites. Que se lo digan al PSOE valenciano, que a pesar de no levantar cabeza está conociendo ciertas tensiones internas que ya habían aflorado, pero de manera discreta. Y es que tras la «caída» de Carlos Mazón ha vuelto a abrirse la brecha entre Diana Morant, a la que algunos ven como una «paraca» impuesta por Madrid que no ha hecho nada en la crucifixión del «president», y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, cuyos «fans» andan vendiendo por Valencia y Madrid que ha sido ella la que ha puesto el músculo socialista frente a la Generalitat, en manos populares.

