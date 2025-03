El submarino: Hágase la paz

Lo reconocen hasta en el propio Gobierno: no hay que ser un lince para señalar que el «pacto» entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz para aparcar el debate, enconado por momentos, sobre el SMI ha sido inducido desde Presidencia. Y es que Moncloa ya estaba empezando a cansarse de una polémica que no iba a ninguna parte en un momento en el que el Ejecutivo afronta otros problemas. No obstante, la patada hacia adelante en ese tema no supone que la cicatrización de la herida ni el cierre de otros choques.